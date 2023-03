Digitalisierung Logistik  bleibt Personal auf der Strecke?

Hamburg (fg/kv) Im Fokus des Fachforums Logistik, auf der B2B NORD, stand die Digitalisierung in der Logistik. Der Begriff Digitalisierung ist spätestens seit der Bundestagswahl im September im Blickfeld einer breiten Öffentlichkeit. Doch was verbirgt sich dahinter? Dieser Frage gingen die SVG Hamburg gemeinsam mit der Logistik Initiative Schleswig-Holstein, den Ausstellern und Besuchern des Fachforums auf der zehnten B2B NORD nach.



Klassische Berufe wie z.B. Gabelstaplerfahrer oder in der Verwaltungsberufe werden weniger, andere möglicherweise stärker nachgefragt. Sind denn nicht längst Computer, Roboter und IT-Systeme großflächig auch in der Logistik im Einsatz? Die fortschreitende Digitalisierung und Vernetzung der Systeme und Akteure führt - so Experten - zu einer weiteren technologischen Transformation, die mit einem Strukturwandel und der Veränderung der Arbeitswelt einhergehen.



Im WirtschaftsDialog Logistik diskutierte Moderator Roy Kühnast (Logistik Initiative Schleswig-Holstein e. V) mit seinen Teilnehmern Prof. Dr. Michael Stuwe (Fachhochschule Westküste), Holger Matzen (Herbert Voigt GmbH & Co. KG), Daniel Stancke (Truck Pro) und Axel Kröger (Konrad Zippel Spediteur GmbH & Co. KG) ob es zu einem Ende der Arbeit kommt oder eher zu einer Veränderung der Beschäftigung. Wo liegen sogar Chancen in der Digitalisierung? Auch wurde der Frage nachgegangen, wie sich klein- und mittelständische Betriebe darauf vorbereiten können und ob seitens der Forschung dabei geholfen werden kann. Ein ausführlicher Bericht zum WirtschaftsDialog erscheint in einer der nächsten Ausgaben.

Veröffentlicht am: 11.12.2017