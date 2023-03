Dokumente digital  Aktenordner adé

Norderstedt (em/ab) So macht Büroorganisation Spaß! Dokumente in Windeseile ablegen, wiederfinden und alles Überflüssige einfach entsorgen; bei kinderleichter Bedienung und einem günstigen Preis – das alles ist kein Traum.



Kaum ist die dxp distribution GmbH mit Geschäftspartner Uwe Griebenow für den Vertrieb des Archivierungs- Systems „documentXpath“, kurz dxp, gegründet, schon erhielt Entwickler Vagharshak Lalayan im Oktober den „Idee voraus“-Preis 2013 des Norderstedt Marketing e.V.. Beste Unterstützung für einen rasanten Expansionskurs.



Dokumentenverwaltung – einfach wie nie

Alltag für Unternehmer: In unzähligen Ordnern archivierte Rechnungen, Belege, Korrespondenz und vieles mehr. Das kostet Zeit, Raum, Geld. Die Lösung: Ein sehr leicht zu bedienendes System, das zudem kaum Platz beansprucht. So schrumpfen Regalwände auf Festplattengröße. „documentXpath“ funktioniert eigenständig, also ohne Computer. Das System besteht aus einer Box in der Größe eines externen 3,5 Zoll Laufwerkes, einem Scanner mit Stapeleinzug und einem Bedien-Pad. „Sobald die Geräte beim Kunden aufgebaut sind, ist das System sofort startklar“, sagt Lalayan. Das System „documentXpath“ begeistert nicht nur die Anwender, sondern auch Norderstedt Marketing e.V.. Im Rahmen des Abend der Norderstedter Wirtschaft, wurde der Idee voraus Preis, den Norderstedt Marketig e.V. an Unternehmen, die herausragende Produkte oder Ideen entwickelt haben, vergibt, vor rund fünfhundert Vertretern aus Wirtschaft und Politik an Vagharshak Lalayan verliehen, der sich nun über ein 10.000 Euro Medienpaket des Regenta Verlages freuen kann. Laudator Sven Boysen, Leiter des Regenta Verlages, anlässlich der Verleihung des Idee voraus Preises: „Mit diesem günstigen und einfach zu bedienenden Produkt wird das Archivieren zu einer angenehmen Tätigkeit.“ Diplom-Ingenieur Vagharshak Lalayan freut sich: „Dieser Preis ist zum einen eine sehr schöne Würdigung für meine jahrelange Entwicklungsarbeit. Zum anderen steigen die Anfragen seitdem noch mehr! Es macht mich unendlich froh, dass die Jahre harter Entwicklungsarbeit nun honoriert werden. Ich bin mir sicher, dass mein Produkt vielen Unternehmern hilft, die Papierflut endgültig abzuschaffen.“ Perfektes Timing, denn erst kurz zuvor hatte er Diplom-Kaufmann Uwe Griebenow als Vertriebschef an Bord geholt. Gemeinsam haben sie die „dxp distribution GmbH“ gegründet.



Suche so einfach wie googeln

Als Uwe Griebenow erstmals eine Demonstration des Systems erlebt, ist er spontan begeistert. „Immer litt ich regelrecht darunter, im Büro in Papier zu ersticken. Deshalb hat mich ‚documentXpath‘ sofort fasziniert! Damit ist das Wiederfinden von Dokumenten so einfach wie googeln. Ewiges Blättern in Ordnern ist vorbei.“ Lalayan und Griebenow treffen sich, verstehen sich bestens, schätzen ihre jeweiligen Stärken – und beschließen die geschäftliche Partnerschaft. Ohnehin wollte Uwe Griebenow seit Beginn seiner beruflichen Laufbahn unternehmerisch tätig werden. „Jahrelang habe ich nach der Initialzündung gesucht. ,documentXpath’ war dann der auslösende Funke. Ich habe nach Wettbewerbs- Produkten gesucht und keine gefunden. Auch ein Grund für meine schnelle Entscheidung.“ Die Verbindung scheint ideal zu sein. Vagharshak Lalayan schwärmt: „Es ist ungeheuer schwer, einen Geschäftspartner zu finden, der mit 100 Prozent Leidenschaft dabei ist. Uwe Griebenow ist so einer!“



Konkurrenzlose Innovation

Die zentrale Aufgabe für Uwe Griebenow ist der weitere Ausbau des bundesweiten Netzes von Vertriebspartnern. „Den neuen Partnern eröffnen wir tolle Chancen. Wir gehen von einer riesigen Anzahl potentieller Kunden aus: Mittelständler, Freiberufler und Gewerbetreibende. Denen kann der Händler eine konkurrenzlose technische Innovation anbieten. Und: Wir erleichtern jedem Käufer den Alltag. Jeder unterliegt der Pflicht, zum Beispiel Geschäftsunterlagen für das Finanzamt für mindestens zehn Jahre zu archivieren. Durch ‚documentXpath‘ werden sie enorm entlastet – doch das sind längst nicht alle Gründe“, sprüht es aus dem Vertriebschef hervor – ja, es hat ihn tatsächlich erwischt.



Günstiges Produkt

Dann springt Vagharshak Lalayan auf und beginnt eine Demonstration mit 25 vollkommen unterschiedlichen Dokumenten: Visitenkarten, Belege auf Thermopapier, Ausschnitte aus Tageszeitungen, sehr glatte Illustriertenseiten. Nach exakt einer Minute hat der Scanner alles beidseitig eingelesen und an die Software übermittelt, in hervorragender Qualität. Die beiden sehen sich zufrieden an. Uwe Griebenow: „Das ist immer wieder ein so tolles Erlebnis!“ Und Vagharshak Lalayan ergänzt: „Dass wir so ein leistungsfähiges Produkt so günstig anbieten können, das macht mich sehr glücklich.“ Uwe Griebenow nickt zustimmend. Wieder einmal sind sich die Beiden einig.



Foto oben: (v.l.n.r.) Stefan Witt, Marie-Kathrin Weidner, Vagharshak Lalayan und Sven Boysen. Vagharshak Lalayan freute sich über das Medienpaket im Wert von 10.000 Euro.

Veröffentlicht am: 20.12.2013