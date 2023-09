Veröffentlicht am 10.09.2023

Norderstedt (em) Viele Norderstedter Unternehmen stehen aktuell vor großen Herausforderungen. Überwiegend sind es die gleichen, die in ganz Deutschland die Wirtschaft erfassen. Um die lokalen Unterschiede herauszufinden, hat die EGNO jetzt ihre jährliche Unternehmensumfrage gestartet. Kleine und große Norderstedter Betriebe sind eingeladen, an der kurzen Befragung teilzunehmen. Der Fragenbogen ist online erreichbar auf www.egno.de/umfrage2023

Fokus Ausbildung

„Der Arbeits- und Fachkräftemangel ist ein zunehmendes Problem für unsere Unternehmen – auch in Norderstedt. Aus diesem Anlass fokussieren wir in unserer jährlichen Unternehmensbefragung diese wichtige Thematik. Wir wollen herausfinden, wie sich die Situation in unserer Stadt darstellt, und dabei insbesondere das Thema Ausbildung beleuchten“, sagt Marc-Mario Bertermann, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt über die Ausrichtung der diesjährigen Umfrage.

Ergebnisse online

Die Antworten werden ausgewertet und den Teilnehmenden online zur Verfügung gestellt, ebenso lädt die EGNO zu einer Ergebnispräsentation mit Erläuterungen durch das beauftragte Forschungsbüro Moduldrei ein. „Die Ergebnisse aus dieser Umfrage helfen uns als Wirtschaftsförderungsgesellschaft, unsere Services anzupassen oder gegebenenfalls auszubauen“, ergänzt Marc-Mario Bertermann. Im Vorjahr bewertete die überwiegende Zahl der teilnehmenden Unternehmen die wirtschaftliche Situation als gut und damit besser als erwartet.

Die Umfrage finden Norderstedter Unternehmerinnen und Unternehmer auf der Internetseite der EGNO unter www.egno.de/umfrage2023.