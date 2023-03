Ein Ansprechpartner  viele Möglichkeiten

Bispingen (ab/lm) Tagungen oder Incentives in innovativen und außergewöhnlichen Räumlichkeiten veranstalten! Egal ob ein Tagungsraum mit Blick auf eine besondere Kulisse oder eine gemütliche Räumlichkeit in einem der erstklassigen Hotels – alle Räume sind mit modernster Tagungstechnik ausgestattet und garantieren so den Erfolg jeder Veranstaltung.



Die sechs BusinessPartner stellen die individuellen Wunschumsetzungen für unterschiedliche Firmenanforderungen sicher. So können Produktpräsentationen, Fortbildungsseminare oder Incentives ganz individuell sowie originell umgesetzt werden.



„Zu unseren Partnern zählen Center Parcs Bispinger Heide, SNOW DOME Bispingen, Ralf Schumacher Kart & Bowl Bispingen, das Akzent Hotel „Zur Grünen Eiche“, das Heidehotel Rieckmann und das Heidehotel Bockelmann. Alle Partner bieten unterschiedliche Highlights an. Zum Beispiel Events, die das Teambuilding stärken, wie das Teamkochen im Heidehotel Rieckmann“, so Natascha Gellersen-Mielke von Bispingen Touristik.



Der große Vorteil von Bispingen Touristik ist, dass die interessierten Unternehmer einen Ansprechpartner für ihr Anliegen haben. „Sie sagen uns, was Sie sich vorstellen und wir leiten Sie dann an den richtigen Partner weiter. Von den jeweiligen Anbietern erhalten Sie dann ein passendes Angebot mit allem, was Ihre Veranstaltung zu einem vollen Erfolg machen wird. Sie profitieren von den Erfahrungen kompetenter Organisatoren der BusinessPartner“, verspricht Natascha Gellersen-Mielke weiter.



Informieren auf der B2B NORD

Das umfangreiche Angebot der Business- Partner können Unternehmer auf der kommenden B2B NORD Messe am 14. April hautnah erleben. Auf dem großen Stand sind die jeweiligen Partner vertreten und überzeugen gerne mit ihren Alleinstellungsmerkmalen. „Ein besonderes Highlight hält Ralf Schumacher Kart & Bowl bereit. Dort wird ein originales Formel-1-Auto von Ralf Schumacher ausgestellt sein. Ein beeindruckender Anblick, nicht nur für Rennsportbegeisterte“, weiß Natascha Gellersen-Mielke. Sie und ihre Kollegen freuen sich schon, die interessierten Besucher auf der Messe an ihrem Stand 95 begrüßen zu dürfen.



