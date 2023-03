Ein Fall für Profis  Brandschutz in Unternehmen

Hamburg (kv/sh) Wenn Brände im Nachhinein analysiert werden, wird in den allermeisten Fällen ermittelt, dass der Brand mit Einhaltung der geltenden Vorschriften oder mehr Umsicht zu vermeiden gewesen wäre. Jedes Unternehmen ist dazu verpflichtet sich über die geltenden Bestimmungen, Auflagen und Vorschriften zu informieren und diese umzusetzen. Da diese Aufgabe sehr umfangreich und vielfältig ist, kann es für Unternehmen erforderlich sein einen Brandschutzbeauftragten zu bestellen. Hier ist die SVG-Hamburg in ganz Norddeutschland aktiv.



Der Brandschutzbeauftragte kann Gefahren frühzeitig erkennen, richtig beurteilen und die notwendigen Gegenmaßnahmen vorschlagen. Er wird in alle betrieblichen Entscheidungen, die den Brandschutz betreffen, miteinbezogen. Dabei muss der Brandschutzbeauftragte nicht zwingend ein Mitarbeiter des Unternehmens sein. Der Brandschutzbeauftragte der SVG-Hamburg kann ebenso für das Unternehmen diese Aufgabe übernehmen und das Verlangen des Brandschutzes gegenüber Behörden, Versicherern sowie firmenintern gegenüber Mitarbeitern und der Unternehmensleitung vertreten. Zu den Aufgaben gehört die Kontrolle der Einhaltung der Wartung aller technischen Anlagen und Einrichtungen, welche der Verbesserung des Brandschutzes dienen wie Brandmeldeanlagen (BMA), Rauchansaugsystemen zum Beispiel zur Unterstützung der Rauchdetektion in Fußböden oder Deckenhohlräumen, optische und akustische Alarmierungsanlagen sowie Rauch- und Wärmeabzugsanlagen.

Auch führt er Mitarbeiterschulungen durch, stellt Alarm-, Flucht- und Rettungspläne auf und steht in allen Fragen zum Thema Brandschutz zur Verfügung. Die Verpflichtung zur Bestellung eines Brandschutzbeauftragten kann aus der besonderen Art und Nutzung eines Gebäudes oder der Anwendung der Industriebaurichtlinie entstehen. Für Betreiber von Gebieten oder Räumen mit einer Summe der Geschossflächen von insgesamt mehr als 5.000 m² ist der Brandschutz der SVG-Hamburg optimal. Weitere Informationen unter www.svg-hamburg.de

Veröffentlicht am: 02.01.2017