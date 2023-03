Ein halbes Jahrhundert Kundenservice

Bispingen (jhw/sw) Center Parcs ist stolz auf das 50-jährige Bestehen des Unternehmens. Am 14. Mai wird das Firmenjubiläum mit einem Tag der offenen Tür in Center Parcs Bispinger Heide gefeiert.



Die Geschichte von Center Parcs ist untrennbar verbunden mit dem Leben seines Gründers Piet Derksen, der eine völlig neue Art von Urlaubserlebnis in Europa einführte.



Mehr Unternehmer als Sportler

Als kleiner Junge liebt der 1913 geborene Petrus Henricus Derksen, genannt Piet, es, sich in seine Bücher zu vertiefen. Sein Vater animiert ihn Tennis zu spielen. Piet findet Geschmack daran, er konzentriert sich jedoch auf den Vertrieb von Sportartikeln. 1953 wird „Sporthuis Centrum“ in Rotterdam eröffnet. Daraus wird schnell ein Angebot für Freizeit- und Urlaubsgestaltung.



Ein Stück Land im Nirgendwo

1967 verändert sich alles: Man bietet ihm ein Stück Land bei Reuver an, weit entfernt von großen Städten. Derksen sieht das Stück Land, erkennt das Potential und greift zu. Und hier beginnt die eigentliche Geschichte von Center Parcs.



Der erste Park: ein alternatives Camp

Piet Derksen eröffnet 1968 das Sporthuis Centrum De Lommerbergen, ein Feriencamp. Nach dem Motto „Natur zum Anfassen“ bot es Kurzurlaub vor der eigenen Haustür. In De Lommerbergen gab es bereits Ende der 60er-Jahre Parkurlaub, allerdings in deutlich einfacherer Form als in den heutigen modernen Parks.



Rasche Expansion

Das Konzept vom Urlaub inmitten der Natur geht voll auf: Die Ferienpark-Sparte des Sporthuis Centrum expandiert rasch, weitere Parks folgen. 1980 erfolgt dann mit der Eröffnung des Parks De Eemhof ein Meilenstein: Mit dem ersten echten tropischen Badeparadies ähnelt dieser Park schon dem heutigen Standard. 1995 Expansion nach Deutschland, Center Parcs Bispinger Heide – eine bis heute anhaltende Erfolgsgeschichte. Der neue Center Parcs Ferienpark in Süddeutschland kommt! Im Oktober 2016 erfolgte der erste Spatenstich, voraussichtlich Ende 2018 wird mit Center Parcs Park Allgäu, der sechste Ferienpark von Center Parcs in Deutschland, eröffnen.



14. Mai 2017 Tag der offenen Tür

Der Tag wird mit einem umfangreichen Rahmenprogramm für Jung und Alt begleitet. Parksafari mit Coupon zur Teilnahme an einem Gewinnspiel, Kinder Disco, Gewinnspiel sowie Live-Entertainment. Der gesamte Center Parcs mit Aqua Mundo, Market Dome, Baumhäuser, Bungalows und Hausbooten stehen zur Besichtigung zur Verfügung. Einlass ist ab 14 Uhr.



Foto: Im Laufe der Jahre ist das tropische Schwimmparadies Aqua Mundo zum Markenzeichen von Center Parcs geworden.

Veröffentlicht am: 04.05.2017