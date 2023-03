Ein Jahr im Kontorhaus

Norderstedt (lm/la) Sehr hell und lichtdurchflutet zeigen sich die Räumlichkeiten von BüroProfi Nord. Vor rund einem Jahr bezog der Büromöbelspezialist die heutigen Räume im Kontorhaus in der Rathausallee. Hier finden Kunden unter anderem auch eine großzügige Ausstellung mit großer Präsentationswand.



„Für uns hat sich mit dem Umzug letztes Jahr der Wunsch nach größeren Räumlichkeiten erfüllt. Die Lage ist absolut hervorragend. Es sind ausreichend Parkplätze in der unmittelbaren Umgebung vorhanden und die zentrale Lage ermöglicht uns mehr Laufkundschaft. Wir werden viel besser wahrgenommen und fühlen uns hier absolut wohl“, berichtet Inhaber Andreas Preugschat. Ob Schreibtischstuhl, die richtige Beleuchtung oder die komplette Büroausstattung – BüroProfi Nord ist Experte für eine funktionelle und ergonomische Büroplanung. In einem attraktiven Showroom erleben die Kunden die Vielfalt der Büromöbelkonzepte.



Kompetenzzentrum für Ergonomie am Arbeitsplatz

Bei der Planung und Gestaltung des perfekten Arbeitsplatzes stehen die individuellen Bedürfnisse der Kunden im Vordergrund. Die Beratung erfolgt stets vor Ort, um das Angebot bestmöglich an die Gegebenheiten und Wünsche der Kunden anpassen zu können. „Nur, wenn der Stuhl, die Beleuchtung oder der Schreibtsch zum Nutzer und seiner Tätigkeit passt, kann dieser wirklich produktiv arbeiten. Kopfschmerzen, Verspannungen des Nacken- und Schulterbereichs oder Rückenschmerzen gehören der Vergangenheit an. Der Kunde ist zufrieden und das ist es, was wir wollen. Gute Beratung und Einweisung ersparen uns ganz einfach Reklamationen, um es mal in aller Deutlichkeit zu sagen, und der Kunde empfiehlt uns dann auch gerne weiter“, so Andreas Preugschat.



Interessierte sind jederzeit herzlich eingeladen, sich in der Ausstellung der BüroProfis umzusehen, probezusitzen und Dienstleistung der Extraklasse zu genießen.



Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 8 bis 17 Uhr,

Freitag 8 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung

Veröffentlicht am: 27.07.2017