Ein neues Büro für jedes Budget

Norderstedt (lr/ab) Ergonomie, Beratung und das Testen vor Ort – Diese Stichworte stehen für das Unternehmen BüroProfi Nord aus Norderstedt. Zahlreiche Besucher der B2B NORD nutzten bei der vierten Wirtschaftsmesse die Gelegenheit, sich neueste Büroeinrichtungen anzusehen und diese auch zu testen.



„Unser wichtigstes Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir unseren Kunden bei Äußerung der Wünsche zuhören und diese dann auch umsetzen. Selbstverständlich können Stühle und Lampen auch für einige Tage im eigenen Büro getestet werden, um nicht ,die Katze im Sack’ kaufen zu müssen“, erklärt Andreas Preugschat, Inhaber von BüroProfi Nord. „Im Vordergrund steht bei uns außerdem die Ergonomie“, fügt Niklas Preugschat hinzu. „Die richtige Arbeitshaltung fördert die Konzentration und nebenbei auch das ganze Arbeitsklima.“ Kleinere Bestellungen bringt das BüroProfi Nord Team im eigenen Transporter zum Kunden, so dass keine weiteren Speditionskosten anfallen.



Messen, Entscheiden, Aufbauen

Ein weiterer Vorteil, der für das Team von Büro- Profi Nord spricht ist, dass die Ausstattungsexperten die betreffenden Büroräume ausmessen, um den Kunden maßgetreue Einrichtungsmöglichkeiten als 3D-Präsentation vorzustellen. „Dies macht es für den Kunden anschaulicher und es können später noch Änderungen oder Ergänzungen eingefügt werden“, wissen die erfahrenen Raumplaner. Sind die richtigen Möbel gefunden, liefert das Team die gesamte Ausstattung und baut diese natürlich auch auf. Anschließend werden noch die Einstellungen der Parameter sowie eine fachgerechte Einführung des neuen Arbeitsplatzes durchgeführt. Sollte dem Kunden nach einiger Zeit auffallen, dass ihm noch etwas fehlt, können die Möbel ohne großen Aufwand für den Kunden nachbestellt werden.



Leasing? – Kein Problem!

„Viele Unternehmen kennen die hohe Kaufsumme, die schnell bei einer neuen Einrichtung zusammen kommen kann. Auch die Erneuerung des in die Jahre gekommenen Mobiliars kann das Konto höher belasten, als es momentan sinnvoll erscheint. Doch eine Investition in ergonomische Büromöbel ist auch eine Investition in die Gesundheit der Mitarbeiter und somit auch in die Zukunft“, weiß Inhaber Andreas Preugschat. Daher bietet BüroProfi Nord seinen Kunden ein ganz besonderes Leasingangebot. So gibt es ein komplettes Büro bereits ab 49 Euro netto monatlich bei einer Laufzeit von 60 Monaten.

Weitere Informationen können noch heute bei Andreas Preugschat unter der Telefonnummer 040 / 547 94 11 oder direkt vor Ort in Norderstedt ganz unverbindlich und kostenlos eingeholt werden.



Foto: Niklas und Andreas Preugschat beraten Messebesucher wie auch Kunden zu den neuesten Office-Lösungen.

Veröffentlicht am: 18.12.2014