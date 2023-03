Einblicke in den Beruf bei der Nachtschwärmer Jobtour

Norderstedt (kk) Es geht wieder los: Junge Schulabgänger gucken sich zwei Betriebe an. Und die Unternehmer gucken sich junge Schulabgänger an. So lernen sich beide kennen, ohne Vorstellungsgespräch und Lampenfieber. Ganz locker an einem Abend, auf den jeder richtig Lust hat.



2014 zum ersten Mal in Norderstedt

Zuerst gab‘s das in Bad Oldesloe. 2014 zum ersten Mal in Norderstedt. Eingeladen wurden alle Schulabgänger 2015. Teams kamen mit Fragebögen in die Schulen. Darin konnten die Schülerinnen und Schüler ihre beruflichen Interessen angeben und welche Berufe sie mal kennen lernen wollen. Anschließend wurden alle Fragebögen ausgewertet und 350 Teilnehmer erhielten eine Einladung. Wer sich rückmeldet, bekommt dann einen VIP-Pass für den Abend. In diesem Jahr gibt es am 5.11. in Norderstedts bereits die zweite Nachtschwärmer Jobtour.



Der Abend bietet lauter Überraschungen

deshalb werden die hier auch nicht verraten. Nur eins: jede Schülerin / jeder Schüler fährt bei dieser Jobtour zu zwei Unternehmen. Welche das sind, erfahren alle erst an diesem Abend. Das wird spannend.



Die Initiatoren

Gemeinsam mit der BARMER GEK und der Sparkasse Holstein, die schon in Bad Oldesloe eine „Nachtschwärmer Jobtour“ veranstaltet haben, holten die EGNO Entwicklungsgesellschaft Norderstedt und Norderstedt Marketing e.V. die Jobtour nach Norderstedt. Für Fragen steht die EGNO gern zur Verfügung. Alles rund die Nachtschwärmer Jobtour gibt’s aber auch im Internet unter: www.jobtour-norderstedt.de



Foto: 19 Unternehmer laden in diesem Jahr ein, ihre Betriebe zu besichtigen und den Beruf kennenzulernen.

Veröffentlicht am: 23.09.2015