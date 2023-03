Eine gute Investition: ergonomische Büromöbel

Norderstedt (lm/jj) Informieren und probieren – das konnten die Messebesucher der fünften B2B NORD in Hamburg-Schnelsen auch wieder am Stand von BüroProfi Nord. Andreas Preugschat und sein Team präsentierten hier Neuheiten und Highlights in Sachen Büroausstattung.



Neben den Beratungsgesprächen nutzten die Besucher auch die Möglichkeit, die ergonomischen Bürostühle zu testen. „Das Probesitzen wird immer besonders gut angenommen“, so Andreas Preugschat dazu. „Es ist natürlich eine nette Abwechslung, sich nach dem Gang über so eine große Messe für ein paar Minuten in unseren bequemen Stühlen niederzulassen. Tatsächlich kommen wir aber fast jedes Mal mit potenziellen Kunden ins Gespräch, die auch wirklich Interesse an moderner und funktionaler Büroausstattung haben.“ Dafür sind die BüroProfis genau die richtigen Ansprechpartner. Das Augenmerk bei der Planung liegt dabei nicht ausschließlich auf der Optik. Denn was nützt es einem Unternehmen, mit hocheleganten Büromöbeln ausgestattet zu sein, die aber funktionell nicht auf den jeweiligen Bedarf ausgerichtet sind? Durch ausführliche Gespräche im Vorwege wird dieser ermittelt und dann ein individuelles Konzept erstellt. „Wir achten beispielsweise auch auf optimale Lichtverhältnisse“, so Andreas Preugschat weiter. „Nichts ist schädlicher für die Konzentration, als störende Schatten oder Spiegelungen.“ Für optimale Bedingungen am Arbeitplatz sorgen hier genau ausgerichtete Lampen oder indirekte Beleuchtungssysteme.



Erst Testen, dann kaufen

„Danach müssen Sie sich um nichts mehr kümmern“, verspricht der BüroProfi. „Wir sorgen für die Lieferung und den Aufbau Ihrer Möbel. Anschließend erfolgen die individuellen Einstellungen und eine fachgerechte Einweisung in den neuen Arbeitsplatz. Investieren Sie in ergonomische Büromöbel. Damit investieren Sie in die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und somit auch in die Zukunft.“ Wer sich vor dem Kauf einer kompletten Büroeinrichtung scheut, für den hält BüroProfi Nord ein besonderes Angebot bereit: Die Möbel können geleast werden. „Rufen Sie uns einfach unter 040 / 547 94 11 an oder besuchen Sie uns direkt vor Ort in Norderstedt“, lädt Andreas Preugschat ein.



Foto: Andreas Preugschat und Sohn Niklas Preugschat präsentierten auf der fünften B2B NORD erneut ihr Unternehmen und informierten über die neuesten Trends und Ausstattungsmöglichkeiten für Büroräume.

Veröffentlicht am: 27.05.2015