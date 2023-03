Eine gute Rede fällt nicht vom Himmel

Hamburg (em/lm) Die German Speakers Association e.V. ist der führende Berufsverband für professionelle Redner, Trainer und Coaches im deutschsprachigen Raum. Über den Dachverband Global Speakers Federation (GSF) ist die GSA mit über 6.000 Experten im Netzwerk weltweit verbunden. Sie vereint Experten verschiedener Sparten, die eines gemeinsam haben: die Wissensvermittlung an ein Publikum. Mit der GSA wurde ein Forum für professionelle Speaker geschaffen, um von den Besten zu lernen, Ideen und Erfahrungen auszutauschen und Umsätze zu steigern.



„I have a dream“, „There’s one more thing“, oder „Yes, we can!“ – Klingelt es bei Ihnen? Sicher werden Sie wie aus der Pistole geschossen antworten können, dass dies Zitate von Martin Luther King, Steve Jobs und Barack Obama sind. Nicht nur Zitate, sondern Kernsätze, die immer wieder in ihren Reden aufgetaucht sind, sie als roter Faden zusammengehalten haben und sich langfristig in das kollektive Gedächtnis unserer Gesellschaft eingebrannt haben. Davon, eine solche überdauernde Botschaft mit ihren Vorträgen und Präsentationen zu transportieren, träumen viele Menschen. Doch es gelingt nur wenigen, einen so begeisternden Vortrag zu halten, dass es die Zuhörer von den Stühlen reißt und direkt ein „Spirit“ der Veränderung in der Luft liegt. Dennoch gehört es mittlerweile zu den Kernkompetenzen von Unternehmenslenkern, Führungskräften, Politikern, Wissenschaftlern, Experten, Selbstständigen oder Trainern und Beratern, aus ihren Auftritten überzeugende und mitreißende Momente zu machen.



Reden ist lernbar!

Rhetorik, Körpersprache, Dramaturgie: Eine Rede besteht aus vielen Komponenten, die sorgfältig zusammengefügt werden müssen. Mal eben eine Rede schreiben ist nicht. Besonders nicht, wenn Menschen andere von der Bühne aus auch wirklich begeistern und nicht ins Koma reden wollen. Doch es gibt eine gute Nachricht: Reden ist lernbar! Mit dem Zertifikatslehrgang „Professional Speaking“ hat die German Speakers Association etwas Einzigartiges und weltweit Einmaliges geschaffen. Der einjährige, berufsbegleitende Studiengang in Zusammenarbeit mit der Steinbeis-Hochschule Berlin (SHB) bietet eine vollständige Rednerausbildung für alle, die Menschen und Unternehmen mit der Kraft ihrer Sprache bewegen wollen. Gerade fiel der Startschuss für den inzwischen sechsten Durchlauf der „GSA University“: Die Teilnehmer absolvieren in neun Wochenendblöcken in Hamburg, Köln, München und Berlin insgesamt 38 Lehrveranstaltungen zu den Kernkompetenzen eines Professional Speakers. Redner, Marketingfachleute und Berater aus der Branche geben in den Seminaren ihre Expertise und langjährige Erfahrung weiter. „Der Lehrgang ‚Professional Speaking‘ ist ein 360-Grad-Programm, das alles abdeckt, was man als exzellenter Redner wissen muss“, erläutert Thilo Baum, Studienleiter des Zertifikatslehrgang „Professional Speaking”. Dramaturgie und Inszenierung einer Präsentation, den gezielten Einsatz von Storytelling, die Kunst der Improvisation, Authentizität und Bühnenwirkung, Körpersprache, Mimik, Humor – aus diesen Bausteinen setzt sich eine tolle Ausstrahlung auf der Bühne zusammen. Und sie alle werden im Rahmen der Ausbildung zum „Professional Speaker GSA“ behandelt. www.redner-werden.com



GSA auf der B2B NORD

Auch im November war die GSA zum widerholten Mal mit einem Stand auf Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse vertreten. „Wir kommen immer wieder gerne nach Hamburg. Die B2B NORD ist für uns ideal, um Networking zu betreiben und nicht nur Trainer und Speaker, sondern vor allem auch Unternehmer auf unser breites Angebot aufmerksam zu machen“, so Verena Bethmann, Leiterin der GSA Geschäftsstelle.



Foto: „Mit unseren Referenten wird Ihre Veranstaltung zu einem unvergesslichen Event!“

Veröffentlicht am: 30.11.2015