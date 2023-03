Eine runde Sache

Stockelsdorf (em/sw) Geld verdienen mit Fußball? Dieses ungewöhnliche Beispiel der Anlagemöglichkeit bietet Wiebke Schattschneider.



Fußball ist mehr als 22 Spieler und ein Ball. Man kann es spielen und auch Geld verdienen. Fußball ist Leidenschaft und Begeisterung sowie ein großer Wirtschaftsmarkt. In den Medien wird oft von hohen Summen beim Spielertransfer gesprochen. Mit einer Festzins- Anlage am Fußball-Markt kann jeder daran teilhaben. Es gibt Anlagen von sechs Monaten bis zwei Jahren. Auf der B2B NORD gab es dazu Karten für ein Spiel des HSV in der Rückrunde zu gewinnen. Wiebke Schattschneider verrät: „Aufgrund der begeisterten Kunden werden wir auf der B2B NORD im April ein ähnliches Gewinnspiel anbieten.“

Veröffentlicht am: 20.12.2013