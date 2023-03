Einladung zur EGNO Business-Lounge

Abseits des Konferenztisches sich in neuer Umgebung zu Themen und Gesprächen zu treffen – das ist die Grundidee der 2008 gestarteten Veranstaltungsreihe EGNO Business- Lounge. „Schnell stellten wir fest, wie effektiv diese Treffen sind und wiederholten die Grundidee zu den verschiedensten Themen der Norderstedter Wirtschaft an verschiedensten Orten. Den Ursprung legten wir in der gleichnamigen Business-Lounge der TriBühne“, sagt Marc-Mario Bertermann, Geschäftsführer der EGNO.



Zwei Impulsvorträge

Für die nächste Veranstaltung am 11. September sind interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer eingeladen zu gleich zwei Impulsvorträgen. Fachanwältin Nicole Marquardsen, wird über Personal(-gespräche) referieren (siehe großes Interview, linke Seite) und den VSW vorstellen.



Herausforderungen im Finanzsektor

Direkt im Anschluss wird Jan Kupfer, Bereichsvorstand der HypoVereinsbank, über die aktuellen volkswirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen sprechen und dabei auch auf die aktuellen Herausforderungen für Banken und Unternehmen eingehen. Seine Überschrift lautet: „Globalisierung, Regulierung, Digitalisierung“.



Jetzt anmelden

„Nach den Vorträgen bleibt viel Zeit zum gemeinsamen Austausch bei einem leckerem Buffet. Melden Sie sich per E-Mail an, wenn diese Themen Sie interessieren“, so Bertermann.



Anmeldung unter:

neumueller@egno.de



Foto: Jan Kupfer, Bereichsvorstand der Hypo- Vereinsbank spricht über Globalisierung, Regulierung, Digitalisierung und den Herausforderungen für Banken und ihre Unternehmenskunden

Veröffentlicht am: 25.08.2014