Erfolgreich in schwierigen Börsenzeiten

Stockelsdorf (em/jj) Anleger haben in den letzten Wochen aufgrund von stark fallenden Kursen wenig Freude an den Aktienmärkten. Ursachen hierfür gibt es viele – abschwächende Wirtschaft in China, schwacher Ölpreis, Vorwahlen in den USA, möglicher Ausstieg Englands aus der EU – um nur einige zu nennen.



Wer unabhängig von Schwankungen an den Kapitalmärkten sein möchte, dem bietet Wiebke Schattschneider, Spezialistin für Vermögensanlage und -aufbau (Foto), verschiedenen Lösungsstrategien. „Zum einen können Sie natürlich börsenunabhängig in Immobilien, Infrastrukturprojekte oder Unternehmen investieren“, so die Finanzexpertin. „Zum anderen besteht aber auch die Möglichkeit, Vermögensverwaltungen mit Absicherungsstrategien zu nutzen. Weniger Emotionalität, schnelle Entscheidungen und fundierte Kenntnisse zu den Märkten durch die Vermögensverwalter sind hier eindeutig die Vorteile gegenüber eigener Entscheidungen.“ Mit der Vermögensverwaltung wird in Aktien investiert und je nach Risikoneigung des Kunden erfolgt automatisch eine Umschichtung in sichere Anlagen bei Marktturbulenzen. Bei der positiven Entwicklung an den Aktienmärkten profitiert der Kunde davon und bei Entwicklungen nach unten erfolgt eine Absicherung. „Wer sich nun überlegt, ob ein Engagement an der Börse sinnvoll ist, dem stehe ich gerne für ein persönliches Beratungsgepräch zur Verfügung“, so Wiebke Schattschneider abschließend.

Veröffentlicht am: 31.03.2016