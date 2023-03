Erfolgreiche Projektentwicklung in Norderstedt

Norderstedt/Hamburg (kk) Bestandsimmobilien entwickeln, erweitern und den Vermietungsstand erhöhen ist Sache der Immobilienexperten von BEOS. Gemeinsam mit der EGNO luden sie daher zu einer Business- Lounge im neuen Firmengebäude der Expeditors ein. Rund 70 Gäste erlebten Theorie und Praxis in den neuen und alten Büroräumen.



Gegründet 1997 hat sich die BEOS AG seit 2002 auf Unternehmensimmobilien in Deutschland spezialisiert. 60 Mitarbeiter in Büros in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt und München konzentrieren sich auf wertbasierte Investments in Bestandsimmobilien. „Eine unserer Stärken und Besonderheit ist unser integriertes Managementmodell, d. h. alle Leistungen für Mieter werden selbst und vor Ort durch eigene Teams erbracht“, sagt Dr. Ingo Holz, Vorstand der BEOS AG.



Beispiel „In de Tarpen“

Im Juni 2010 erwarb die BEOS die Gebäudekomplexe In de Tarpen 37 bis 51. Bis heute steigerte sich der Vermietungsstand von 85 auf 92 %. Für den bisherigen Mieter, die Firma Expeditors, wurde auf dem angrenzenden Entwicklungsgrundstück ein Neubau mit Logistikhalle mit einer Mietfläche von knapp 4.000 m² realisiert. „Wir sind seit 15 Jahren am Standort Norderstedt und wollten hier wachsen. Für uns ist der Umzug, wenn auch nur auf die andere Straßenseite, ein großer Schritt. Mit unseren derzeit 50 Mitarbeitern werden wir hier weiter expandieren“, freut sich Reinhold Dahlke über den neuen Unternehmenssitz.



Leerstand zu Neubau

Der Standort Norderstedt biete eine extrem gute Anbindung an Autobahn und Flughafen. Die Hamburger Vorwahl 040 und das schnelle Kommunikationsnetz von wilhelm. tel seien weitere Standortvorteile für Unternehmen, so BEOS Projektmanager Jan Schöniger. Auch in der Oststraße hat BEOS ein Projekt erfolgreich umgesetzt. Das markante Bürogebäude mit der blauen Glasfront war bei Übernahme von Johnson & Johnson nur zu 57 % vermietet. Heute hat dort die Post auf einer Erweiterungsfläche gerade das erste automatisierte Verteilzentrum im Norden eröffnet. 60 Paketzusteller beliefern von hier Kunden in Norderstedt, Langenhorn, Fuhlsbüttel, Henstedt-Ulzburg und Ellerau. Der Vermietungsstand jetzt liegt bei 98 %.



Rundgang beeindruckte

Das Thema des Abends, Erfolgreiche Projektentwicklung von Unternehmensimmobilien, wurde mit einem Rundgang abgeschlossen. Beim Neubau wurde darauf geachtet, dass die Flächen reversibel, also umnutzbar von Büro zu Forschung, Veranstaltungsraum oder Großraumbüro für Callcenter sind. Die Bestandsflächen zeichnen sich ebenfalls durch eine hohe Flexibilität der Nutzungsmöglichkeiten aus.



Fortsetzung folgt

EGNO-Geschäftsführer Marc-Mario Bertermann und BEOS AG-Vorstand Dr. Ingo Holz waren sich einig, dass dies nicht die letzte gemeinsame Veranstaltung beider Unternehmen sein würde und dankten für die Gastfreundschaft im neuen Hause Expeditors. Die Wirtschaftsförderungsexperten der EGNO kamen schon früh mit den Berliner Immobilienprofis zusammen und machten von Anfang an auf die Vorteile des Standorts Norderstedt aufmerksam. „Wir kaufen keine Analysen ein, sondern erstellen selbst Primäranalysen und machen uns ein Bild vor Ort. In Norderstedt ist dies ein gutes Bild“, so Dr. Ingo Holz abschließend. www.egno.de

Veröffentlicht am: 20.12.2013