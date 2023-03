Erfolgreiche Zusammenarbeit!

Norderstedt (em/lm) Langjährige Kunden von BüroProfi Nord wissen längst, dass sie hier preisgünstige und qualitativ hochwertige Büroartikel für den Geschäftsalltag bekommen. Auch finden sie hier die komplette Einrichtung für das Büro. Aber neu ist, dass BüroProfi Nord in Zusammenarbeit mit der GRENKELEASING AG jetzt auch Leasing anbietet! Ein komplettes Büro gibt es bereits ab 49 Euro netto monatlich bei einer Laufzeit von 60 Monaten.



„Wir sind sehr zufrieden, durch die Zusammenarbeit mit der GRENKELEASING AG unseren Kunden ein Mehr an Service bieten zu können“, so Andreas Preugschat, Inhaber von BüroProfi Nord. Dank der Zusammenarbeit von BüroProfi Nord und der GRENKELEASING AG profitieren die Kunden von zahlreichen Vorteilen. Zum Beispiel den Vorzug, dass statt des kompletten Kaufpreises in niedrigen Raten gezahlt werden kann und, was im Geschäftsleben nicht zu unterschätzen ist, die komplette Summe sofort abschreibbar ist. So dürfte die Entscheidung „pro“ neuer Büromöbel, ergonomischer Bürodrehstühle oder einer optimalen Ausleuchtung der Büroräume nichts mehr im Wege stehen. „Was wir schon lange beim Auto kennen, können wir auch in unserem Bereich eins zu eins übertragen“, so Andreas Preugschat weiter. „Unser Image der ,schnellen und zuverlässigen Leasinggesellschaft’ bauen wir stetig weiter aus und kontrollieren den Erfolg regelmäßig“, erklärt Jörg Wegner, Niederlassungsleiter der GRENKELEASING AG in Hamburg, im Gespräch mit Andreas Preugschat. „Wir setzen Maßnahmen zur Erreichung unserer Ziele konsequent und in möglichst kurzer Zeit um und passen uns kontinuierlich an die neu entstehenden Bedürfnisse unserer Kunden an. Die GRENKELEASING AG gehört heute zu den größten Banken- und Hersteller unabhängigen IT-Finanzierungs- Spezialisten. Mit über 214.000 laufenden Leasingverträgen ist GRENKELEASING Marktführer im Small- Ticket- IT-Leasing in Deutschland und in der Schweiz.“



Investition in die Zukunft

Viele Unternehmen scheuten bis jetzt die hohe Kaufsumme, die schnell einmal bei einer neuen Einrichtung zusammen kommt. Auch die Erneuerung des in die Jahre gekommenen Mobiliars kann das Konto höher belasten, als es momentan sinnvoll erscheint. Doch in die Gesundheit der Mitarbeiter zu investieren, bedeutet in die Zukunft zu investieren. Die Motivation im Team steigt, die Arbeit wird qualitativ hochwertiger und die einzelnen Mitarbeiter übernehmen gerne mehr Verantwortung. Immer mehr Arbeitgeber wünschen sich einen ergonomischen Arbeitsplatz für ihre Mitarbeiter. „Durch die gelungene Zusammenarbeit mit GRENKELEASING ist es uns möglich, unseren Anteil dazu beizutragen“, so Andreas Preugschat abschließend zufrieden, und Jörg Wegner ergänzt: „Wir freuen uns, sagen zu können, dass in immer mehr Branchen Leasing angeboten wird, so wie jetzt auch im Bereich Büroeinrichtung.“



Wer dieses einmalige Angebot nutzen möchte sollte noch heute Andreas Preugschat unter der Telefonnummer 040 / 547 94 11 anrufen und einen völlig unverbindlichen und kostenlosen Beratungstermin vereinbaren!



Foto: Tim Wendtorff, Grenke Niederlassungsleiter in Kiel, Jörg Wegner, Grenke Niederlassungsleiter in Hamburg, und Andreas Preugschat, Inhaber von BüroProfi Nord, im Gespräch.

Veröffentlicht am: 29.04.2013