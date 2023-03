Ergonomische Büromöbel zu unschlagbaren Messe-Preisen

Norderstedt (lm/la) Erst testen, dann kaufen – das ist das Konzept bei BüroProfi Nord. Auf der 10. B2B NORD in der MesseHalle Hamburg- Schnelsen konnten sich die Besucher davon erneut am Stand der BüroProfis im Obergeschoss überzeugen. Neben informativen Gesprächen bestand auch wieder die Möglichkeit, die ergonomischen Bürostühle bei einem Probesitzen zu testen. Außerdem lockten attraktive Messepreise.



„Das Probesitzen ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit“, erklärt Inhaber Andreas Preugschat. „Nur so kann der Kunde bzw. der spätere Nutzer den für sich passenden Stuhl aus unserem Angebot finden.“ Sein Sohn Niklas Preugschat ergänzt: „Hier auf der Messe ist das zudem eine gute Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Der Besucher kommt an unserem Stand vorbei, sieht die Stühle und nutzt vielleicht die Gelegenheit, sich ein paar Minuten setzen zu können. Dabei kommt man einfach immer ins Gespräch.“



Damit erfüllt sich der Sinn, sein Unternehmen auf Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse mit einem Stand zu präsentieren. „Die B2B NORD im Frühjahr und im Herbst ist seit Jahren fest eingeplant in unserem Kalender, da sie ein wichtiges Unternehmertreffen ist und ganz simple Möglichkeiten bietet, sich auszutauschen, Kontakte aufzufrischen oder neue zu knüpfen“, so Andreas Preugschat weiter. „Wir haben hier die Gelegenheit, Unternehmern direkt aufzuzeigen, wie sie sich und ihren Mitarbeitern das Arbeitsleben erleichtern können, wie sie mit kleinen Tricks das Arbeitsverhalten positiv beeinflussen und Geschäftsabschlüsse subtil positiv beeinflussen.“



Mit Thorsten Bartsch von der Firma Luxo holte sich der BüroProfi kompetente Unterstützung für den Messetag. „Wir haben in dem Unternehmen BüroProf Nord einen langjährigen, zuverlässigen Partner gefunden. Da ist es eine Selbstverständlichkeit, die Chance zu nutzen, unsere Produkte auch auf der B2B NORD zu präsentieren“, so der Leuchtmittelexperte. Ob praktische Stehlampe, Blenden oder Schreibtischlampen in verschiedenen Variationen – so konnten sich die Standbesucher auch über die hellen aber völlig blendfreien Leuchten informieren.



Wer die Büromöbel nicht kaufen möchte, hat zudem die Möglichkeit, diese zu leasen. „Ob Möbel, Stühle, Leuchten, Schallschutz oder alles zusammen als komplette Büroeinrichtung – alle unsere Produkte stehen auch zu besonderen Leasingangeboten zur Verfügung“, betont Niklas Preugschat.



Das dynamische Büro

Neben den ergonomischen Bürostühlen zählen unter anderem auch elegante Besucherstühle in verschiedenen Formen und Farben, moderne und zweckmäßige Stehleuchten sowie Sitz-Stehtische mit ausgefeilter Technik zum Angebot der BüroProfis. Kleinere Accessoires wie ergonomische Computermäuse, Notebookständer oder Dokumentenhalter ergänzen das Portfolio.



„Sie möchten die Leistungsfähigkeit in Ihrem Unternehmen steigern? Ihre Kunden und Geschäftspartner sollen sich in Ihrem Unternehmen wohlfühlen? Bei uns finden Sie das passende Ausstattung“, ist sich Andreas Preugschat sicher.



„Wir beraten Sie ausführlich und erstellen Ihnen auf Wunsch ein ausgefeiltes, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Konzept. Dafür kommen wir auch in Ihr Unternehmen, um eine Arbeitsplatzanalyse zu erstellen. Gerne übernimmt das BüroProfi-Team zudem die Lieferung und den Aufbau der Möbel. „So können wir die Einstellungen optimieren und eine fachgerechte Einführung garantieren“, erklärt der Unternehmer dazu.



Foto: Andreas Preugschat, Inhaber von BüroProfi Nord, und Thorsten Bartsch von der Firma Luxo ziehen eine positive Bilanz auf der B2B NORD.

Veröffentlicht am: 19.12.2017