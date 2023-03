Erholung dank Ergonomie

Hamburg (jj/lm) Auf der B2B NORD am 14. April begrüßten die BüroProfis Andreas und Niklas Preugschat erneut zahlreiche Messebesucher und Aussteller beim Probesitzen auf den ergonomischen Stühlen, die sie in verschiedenen Varianten ausgestellt hatten.



„Die wohltuende und rückenschonende Wirkung eines wirklichen guten Schreibtischstuhls wird von vielen unterschätzt“, weiß Andreas Preugschat. „Den ganzen Tag sind wir auf unseren Füßen – ob auf dem Weg von Termin zu Termin, wenn wir eine Präsentation halten oder eben auf einer Messe. Da sind die wenigen Minuten, die manch ein Unternehmer wirklich am Schreibtisch verbringt, oft die einzige Chance auf ein wenig Erholung. Da kann der passende Stuhl wahre Wunder bewirken. Vor allem der Rücken dankt es einem am Abend, wenn man ihm am Tag einfach mal Entlastung bietet.“ Das haben auch die Besucher am Stand der BüroProfis schnell festgestellt. Jedoch gehört zu einem gesunden Arbeitsumfeld nicht nur die richtige Sitzgelegenheit für das Büro oder den Konferenzraum. Auch die Beleuchtung und der Einsatz von anpassbaren Sitz-Stehtischen sind gesundheits- und damit leistungsfördernd. Niklas Preugschat ergänzt: „Dem Unwohlsein aufgrund von Rücken- oder Kopfschmerzen kann man in vernünftig ausgestatteten Büroräumen effektiv entgegenwirken. Die Mitarbeiter werden sich den ganzen Tag über fitter fühlen und dadurch auch durchgehend volle Leistung erbringen können.“ Wer die BüroProfis auf der B2B NORD verpasst hat, kann sie jederzeit in Norderstedt besuchen oder unter 040 - 547 94 11 einen Termin in den eigenen Räumen vereinbaren. „Ein Anruf genügt und wir beraten Sie zu einem nachhaltigen Bürokonzept, ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt“, lädt Andreas Preugschat ein.

Veröffentlicht am: 02.05.2016