Veröffentlicht am 23.06.2026

EGNO startet erstmals JOBTOUR DAYS in Norderstedt – Unternehmen können sich ab sofort beteiligen Norderstedt, 22.06.2026 – Die EGNO Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH startet ein neues Format zur Fachkräftegewinnung in Norderstedt: Vom 5. bis 9. Oktober 2026 finden erstmals die JOBTOUR DAYS Norderstedt statt. Ziel ist es, Unternehmen aus Norderstedt direkt mit arbeitssuchenden Menschen zusammenzubringen – niedrigschwellig, persönlich und dort, wo Arbeit konkret erlebbar wird: im Unternehmen selbst. Mit den JOBTOUR DAYS entsteht in Norderstedt erstmals eine Aktionswoche, in der Betriebe ihre Türen öffnen und potenziellen Mitarbeitenden Einblicke in Arbeitsplätze, Berufsbilder, Teams und Entwicklungsmöglichkeiten geben können. Unternehmen entscheiden dabei selbst, wann und in welchem Umfang sie sich beteiligen möchten. Möglich sind einzelne Termine an einem Tag ebenso wie mehrere Angebote im Verlauf der Woche. Eine Teilnahme an allen fünf Tagen ist nicht erforderlich.

„Mit den JOBTOUR DAYS schaffen wir ein neues Angebot, das Unternehmen und Menschen auf Jobsuche direkt zusammenbringt. Gerade der persönliche Eindruck vor Ort kann entscheidend sein – für Bewerberinnen und Bewerber ebenso wie für Betriebe“, sagt EGNO-Geschäftsführer Marc-Mario Bertermann. „Wir laden alle Norderstedter Unternehmen herzlich ein, Teil dieser Premiere zu werden und ihre beruflichen Möglichkeiten sichtbar zu machen.“

Die Schirmherrschaft für die ersten JOBTOUR DAYS übernimmt Norderstedts Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder. Damit wird die Bedeutung des neuen Formats für den Wirtschaftsstandort Norderstedt und für die Gewinnung von Arbeits- und Fachkräften in der Region unterstrichen. „Die JOBTOUR DAYS bringen Themenfelder, Menschen und Arbeitgeber zusammen. Sie zeigen, welches Potenzial in unserer Stadt steckt – und wenn wir diese Talente hier halten, stärken wir damit den Standort, die Wirtschaft und die Unternehmen“, sagt Katrin Schmieder.

„Das Besondere an den JOBTOUR DAYS ist, dass Unternehmen mit Menschen in Kontakt kommen, die in klassischen Recruitingprozessen vielleicht gar nicht sichtbar würden – obwohl sie vielfältige Potenziale mitbringen. Hier treffen Menschen auf Menschen, und genau daraus entstehen wertvolle Verbindungen“, sagt Dr. Claudia Obermeier Leiterin des Entwicklungshubs des Digital Learning Campus SH (DLC). Der DLC – www.dlc.de – ist ein landesweites Bildungs- und Innovationsnetzwerk in Schleswig-Holstein, das Menschen Zugang zu Zukunftskompetenzen ermöglicht. Gefördert vom Land SH und der EU ist dieses landesweite Netzwerk Partner der JOBTOUR DAYS. Gemeinsam soll ein praxisnahes Angebot entstehen, das Unternehmen bei der Ansprache potenzieller Mitarbeitender unterstützt und zugleich Menschen auf Jobsuche einen unkomplizierten Zugang zu Arbeitgebern in Norderstedt ermöglicht.

„Die JOBTOUR DAYS sind mehr als Stellenbesetzung. Wenn das Matching von Anfang an gut ist, entsteht daraus eine langfristige Partnerschaft – und genau das ist starke Fachkräftesicherung. Am Ende sind es Menschen, die Innovation und Zukunft möglich machen“, ergänzt Dr. Ronny Röwert, Leiter der Geschäftsstelle des DLC am Wissenschaftszentrum Kiel. Teilnehmende Unternehmen können ihr Angebot individuell gestalten – zum Beispiel mit Betriebsrundgängen, kurzen Unternehmensvorstellungen, Job-Speed-Datings, Praxiseinblicken, Kennenlerngesprächen oder konkreten Informationen zu offenen Stellen, Praktika und Probearbeit. Die Besuche sind mit einer Dauer von etwa 60 bis 180 Minuten geplant. Die Anmeldung der Besucher:innen erfolgt zentral über die neue Website; Unternehmensprofile und Angebote werden dort ebenfalls veröffentlicht.

Begleitet wird die Aktionswoche durch eine breit angelegte Kampagne in sozialen Medien. Darüber hinaus unterstützen Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Netzwerkpartner:innen die JOBTOUR DAYS bereits im Vorfeld.

Unternehmen, die offene Stellen besetzen möchten, neue Zielgruppen erreichen oder ihren Betrieb als attraktiven Arbeitgeber präsentieren wollen, können sich ab sofort informieren und anmelden unter: www.jobtour-days.de

Foto: Kooperieren bei den ersten JOBTOUR DAYS in Norderstedt: Dr. Ronny Röwert (DLC Geschäftsstelle Kiel), Anja Neumüller (EGNO), Dr. Claudia Obermeier und Christiane Schätzle (DLC Entwicklungshub Flensburg) und Marc-Mario Bertermann (EGNO).