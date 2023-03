Es ist eingerichtet!

Norderstedt (jj/lmp) Früh geplant: Andreas Preugschat von BüroPofi Nord begleitete Silvio Koch von Bannöhr & Koch Steuerberatungsgesellschaft mbH bereits in die leeren, großen Räume des Rohbaus und plante mit ihm die Einrichtung der neuen Geschäftsadresse. „Die Besichtigung des Rohbaus war sehr interessant, aber auch entspannt.



Wir haben jeden Raum unter die Lupe genommen. Silvio Koch erklärte mir, welche Abteilung wo geplant ist und so ermittelten wir den Bedarf für jeden einzelnen Raum“, erklärt Andreas Preugschat. Das Besondere: Mit Hilfe moderner Technik kann der BüroProfi den Kunden vorab einen 3D-Entwurf präsentieren. „Die Vorschau veranschaulicht die spätere Wirkung des Raumkonzeptes wirklich besonders gut“, ergänzt Silvio Koch. Mittlerweile sind die Büroräume fertig eingerichtet und beide Geschäftsmänner sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Silvio Koch sagt über die Arbeit mit Andreas Preugschat: „Das Team von BüroProfi Nord war eine große Hilfe für mich. Ich konnte mich während der spannenden Phase voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren.



Andreas Preugschat übernahm in der Zeit die Planung, Beschaffung und Installation der neuen Einrichtung. Auf einmal ist dann alles fertig, ein riesiges Stück Arbeit ist getan und für mich lief es absolut stressfrei. Diese Art des Services und der Zusammenarbeit ist wirklich großartig.“ „Unseren Kunden individuelle Konzepte zu erstellen und den Unternehmenscharakter in jedem Raum erscheinen zu lassen, sind unsere Ziele“, verrät Andreas Preugschat. „Dies erreichen wir dank unseren zahlreichen Ausstattungsmöglichkeiten in vielen verschiedenen Designs und Farben.“ Außerdem bietet das Norderstedter Unternehmen die sogenannte Nachkaufgarantie. Auch in fünf Jahren können Kunden bestellte Möbel nachkaufen und so zum Beispiel die Ausstattung erweitern, passend zum bereits bestehenden Konzept. Wer auf Ergonomie, Rundum-Konzepte und beste, professionelle Beratung Wert legt, sollte die Büro- Profis um Rat fragen.



Foto: Silvio Koch und Andreas Preugschat vor einem der offenen Bücherregale, die in der Steuerberatungsgesellschaft zahlreich gebraucht werden.

Veröffentlicht am: 20.12.2013