Events mit dem gewissen Etwas

Norderstedt (kv) Bei der Eventplanung ist es wichtig das große Ganze im Auge zu behalten, vielfach sind es letztendlich kleine Details, die den Kunden oder Mitarbeitern eines Unternehmens in Erinnerung bleiben.



So kümmert sich Ilka Reher mit ihrem Team der Schokoladendruckerei gerade um die speziellen Dinge, die ein Event ausmachen. Die Schokoladendruckprodukte in Form von Täfelchen, Pralinen oder auch Schokoladentafeln und Herzen aus feinster belgischer Schokolade finden gerade bei Firmenveranstaltungen und Messen ihren Einsatz als Visitenkarten oder Give Aways. Ein weiterer Bereich, in dem ihre schokoladigen Ideen Verwendung finden, ist das Catering. „Wir produzieren häufig auch kleine Schokoladenaufleger für Unternehmen, die dann, z.B. mit dem Logo oder dem Produkt der Firma versehen, das Dessert schmücken. So habe ich nochmal die Möglichkeit eine ganz persönliche Note in diese Veranstaltung zu bringen. Auch individuell bedruckbare Tortenaufleger werden vielfach für Jubiläen oder Büfetts von den Kunden nachgefragt.“



Die Schokoladendruckerei arbeitet hier eng mit Caterern und Partyservicen zusammen und berät auch die Firmen direkt, wie mit den individuell gefertigten Schokoladenprodukten noch ein besonderes Highlight auf der Tafel oder dem Bufett gesetzt werden kann. Aber es muss nicht gleich eine große Veranstaltung sein. Die Schokoladendruckerei fertigt diese Spezialitäten auch schon in kleinen Mengen ab 20 Stück, und ist somit auch für kleinere Events eine außergewöhnliche Werbemöglichkeit.

Veröffentlicht am: 02.04.2012