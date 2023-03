Exzellente Fachvorträge auf der B2B NORD

Hamburg (kv) Volle Auditorien, kaum noch Stehplätze und schon gar keine Sitzplätze mehr, das war das Bild in den Hauptkompetenzforen der B2B NORD am 3. April 2014. Die Keynote Speaker der German Speakers Association e.V. begeisterten mit ihren professionellen Vorträgen das Fachpublikum der B2B NORD.



Gerade der Themenmix kam bei den Besuchern sehr gut an. Vertrieb und Verkaufsabschluss sowie Marketing waren dabei ebenso gut besucht wie Erfolg durch neues Denken bis hin zu haptischen Verkaufshilfen sowie Changemanagement. Unternehmer und Führungskräfte sowie Fachangestellte nutzten intensiv die Möglichkeit, eine Vielzahl an Ideen, Techniken und Motivationshilfen für das eigene Handeln im Unternehmen oder auch den Umgang mit Mitarbeitern mitzunehmen. Die Referenten begeisterten durch sehr anschauliche und mitreißende Präsentationen.



„Die Rückmeldungen der Besucher waren durchweg positiv. Die Vorträge waren nicht abstrakt, sondern jeder konnte etwas für das eigene Handeln mitnehmen. Gerade das Anschauliche und Greifbare wie beispielsweise beim Vortrag des Haptikspezialisten Karl Werner Schmitz machte die Vorträge für die Besucher besonders effektiv,“ so Francisca Garcia-Aval, Projektleitung Event. Die GSA war auf der B2B NORD mit einem eigenen Stand vertreten. Hierbei lag der Fokus darauf, sich als Verband für die Weiterbildung zu positionieren, um Akteure aus dem Weiterbildungsbereich zusammenzubringen. Die GSA bietet vier verschiedene Mitgliedschaften für Einsteiger und Professionelle Speaker, Angestellte, die auf Grund Ihres Berufes viele Vorträge und Präsentationen halten sowie für Agenturen und Einkäufer.



www.germanspeakers.org

Veröffentlicht am: 24.07.2014