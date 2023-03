Finanzberatung  unabhängig und individuell

Stockelsdorf (lm/sv) Wiebke Schattschneider bietet ihren Kunden individuelle Lösungen und Strategien zur Vermögensanlage und -aufbau an. Bei ihrer Finanzberatung legt sie größten Wert auf Unabhängigkeit und Inidividualität.



Welche Vorteile ergeben sich aus einer institutsunabhängigen Finanzberatung? „Ich habe Zugang zu alternativen Finanzstrategien und somit die freie Auswahl an Lösungen, die ich meinen Kunden aufzeigen kann“, erklärt die Finanzexpertin. „Ich bin unabhängig von Produkten, Zielvorgaben oder Absätzen. Meine Konzepte und Lösungen gehen über die klassischen Anbieter hinaus. So kann ich meine Beratung, Lösungen und Konzepte ausschließlich auf den jeweiligen persönlichen Kundenwunsch ausrichten.“ In persönlichen und ausführlichen Beratungsgesprächen ermittelt Wiebke Schattschneider die individuelle finanzielle Situation und die Wünsche, Pläne und Ziele eines Kunden in Bezug auf Vermögensanlage und -aufbau. „Wir besprechen einen Zeitrahmen zur Umsetzung und ich ermögliche den Zugang zu alternativen Finanzstrategien.“



Foto: Individuelle Lösungen sind die Spezialität von Wiebke Schattschneider.

Veröffentlicht am: 11.01.2016