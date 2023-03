Formel-1-Feeling in Bispingen

Bispingen (em/sh) Mit dem Ralf Schumacher Kartcenter verfügt Bispingen über eine Einrichtung, die in Deutschland ihresgleichen sucht. Doch wer meint, hier träfen sich nur eingefleischte Kartfans, irrt sich – zum Glück! Denn das Kartcenter zieht jährlich über 200.000 Besucher aller Altersklassen an. Familien können hier ebenso spontanen Fahrspaß erleben wie Gruppen, für die spezielle Arrangements angeboten werden.



1996 entwickelte und baute der ehemalige F1- und DTM-Pilot Ralf Schumacher gemeinsam mit seinem Freund und Ur-Bispinger Jörg Schlüssler die gut 1.000 m lange Outdoor- Kartbahn. Outdoor-Kartbahnen sind in Deutschland rar gesät und der große Erfolg des Unternehmens führte dann schließlich fünf Jahre später zur Planung der Indoor- Bahn. Im November 2001 wurde der futuristisch anmutende Bau aus Glas, Stahl und Beton eingeweiht. Im klimatisierten Inneren bietet sich Rennsportbegeisterten, aber auch allen, die vielleicht einfach nur einmal schnuppern möchten, ein wahres Eldorado. Bereits im Eingangsbereich stimmt ein Original Rennbolide von Ralf Schumacher auf das Thema ein. Auf der Indoor-Bahn kurven die Fahrer um weitere Original-Formel-1-Flitzer herum, während im Restaurant des Hauses kulinarische Vielfalt mit einem spektakulären Blick auf das Renngeschehen serviert wird. Die legendäre Currywurst ist selbstverständlich, jedoch ist das Haus mittlerweile für seine schmackhaften Buffets bekannt und wird sowohl von den zahlreichen Tagungsgästen sehr geschätzt als auch häufig für Familienfeiern gebucht. Grillfreudigen Gästen bietet die Grillhütte auf der 300 Quadratmeter Dachterrasse Platz für gut 40 Gäste und erfreut sich auch außerhalb der Grillsaison für Feiern jeglicher Art großer Beliebtheit.



Im März 2005 ist das Center um eine sportliche Attraktion erweitert worden. Im Untergeschoß des Gebäudes bietet das Bowl´n Motion in sehr geschmackvoller Atmosphäre, sechs, mit modernster Technik ausgestattete, Bowlingbahnen, auf denen jeweils mit bis zu acht Personen gespielt werden kann.



Ob nun mit fünf Zentimeter Bodenabstand und Highspeed über die Pisten flitzen, ein umwerfendes Bowlingmatch oder einfach nur mal schauen auf dem Tagesplan stehen, das Ralf Schumacher Kartcenter ist für alle Fälle ein lohnendes Ausflugsziel. Direkt an der A7 Abfahrt Bispingen gelegen, lädt es mit guter Küche und Panoramaaussicht zum Boxenstopp ein.



Zum 20. Geburtstag am 27. August 2016 bot das Bispinger Unternehmen u. a. neben dem 20-Jahre-Jubi-Rennen für „Jedermann“ seinen Gästen modernste Karttechnologie zu Preisen wie vor 20 Jahren.

Veröffentlicht am: 13.09.2016