Funkional und elegant: Viasit Tresen

Norderstedt (ab/jj) Der Empfangsbereich ist das Aushängeschild eines Unternehmens. Ein besonderes Augenmerk liegt daher auf dem Empfangs-Tresen. Er muss funktional sein und sich zudem durch ein ansprechendes Design auszeichnen. Genau diese Art Tresen bietet BüroProfi Nord seinen Kunden zur Büroausstattung an.



„Wir führen den System 4 by Viasit, ein Sideboard mit Flügeltüren. Neben viel Stauraum bietet hier die Optik einen besonderen Reiz. Die weißfarbige Oberfläche mit der verchromten Metallverrahmung wirkt einfach elegant und modern zugleich“, erklärt Geschäftsführer Andreas Preugschat. Doch es gibt noch weitere Vorteile: Das Sideboard besitzt abschließbare Fächer, ist in unterschiedlichen Farben erhältlich und in Höhe sowie Breite individuell aufstellbar. Wahlweise können auch Glaseinsätze eingebaut werden – einer benutzerdefinierten Konfigurierung des Tresens steht also nichts im Weg. Interessiert sich ein Kunde für einen solchen Tresen, nehmen die Experten von Büro- Profi Nord vor Ort das Aufmaß, besprechen an Hand der Visualisierung die Wünsche des Kunden sowie die räumlichen Gegebenheiten und sorgen im Anschluss für die fachgerechte Montage. „Wir haben den System 4 by Viasit bei BüroProfi Nord bestellt und sind vollstens zufrieden – besonders mit der schnellen und individuellen Montage des Tresens“, bestätigt Simon Frenz, Geschäftsführer Hanse Reprozentrum, als zufriedener Kunde abschließend.



Foto: Andreas Preugschat, Geschäftsführer BüroProfi Nord, und Simon Frenz, Geschäftsführer Hanse Reprozentrum, vor dem neu installierten Viasit Tresen.

Veröffentlicht am: 04.12.2014