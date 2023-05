Veröffentlicht am 23.05.2023

Kreis Segeberg / Pinneberg (em) Der lange angekündigte Wechsel der EU-Förderperioden der schleswig-holsteinischen AktivRegionen ist vollzogen. Die AktivRegion Holsteiner Auenland erweitert sich anlässlich dieses Wechsels gleich in vielerlei Hinsicht. Seit Jahresbeginn sind mit Ellerau, Kaltenkirchen und dem Ortsteil Renzel der Stadt Quickborn drei neue kommunale Mitglieder hinzugekommen. In der diesjährigen Mitgliederversammlung am 10. Mai sind weitere sechs Wirtschafts- und Sozialpartner aufgenommen worden.



Ebenso hat sich der Projektbeirat um drei neue Mitglieder erweitert und hat in der neuen Zusammensetzung gleich die ersten vier Projekte der neuen Förderperiode beschlossen. Auch das Angebot an Förderprogrammen hat sich erweitert: Seit April bietet die AktivRegion Holsteiner Auenland den Kinder- und Jugendfonds an und die ersten sechs Projekte wurden zur Förderung ausgewählt.

„Wir freuen uns, mit dem Grundbudget und dem Kinder- und Jugendfonds alle Menschen, Jung und Alt, im Holsteiner Auenland zu unterstützen, und sind gespannt, welche positiven Entwicklungen wir damit in den kommenden fünf Jahren im ländlichen Raum anstoßen können“, sagt Hans-Jürgen Kütbach, Vorstandsvorsitzender der AktivRegion, und ergänzt: „Mit dieser Perspektive freut es uns besonders, dass wir die Geschäftsstellentätigkeit auch in dieser Förderperiode erneut an RegionNord vergeben konnten.“

Am 10. Mai 2023 fand die diesjährige Mitgliederversammlung der AktivRegion Holsteiner Auenland in der Jugendbildungsstätte Barmstedt statt. Der Sitzungsraum verfügt über eine exzellente Veranstaltungstechnik, die über das Regionalbudget der AktivRegion gefördert wurde, und bietet ausreichend Platz für die zahlreich erschienenen Vereinsmitglieder. Die Wahl des Sitzungsortes fiel auf die Jugendbildungsstätte, da Frau Hammermann und Herr Waschkau aus der Geschäftsführung den Kreisjugendring Pinneberg e.V. in diesem Jahr verlassen und in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Mit der Einladung in die Jugendbildungsstätte Barmstedt möchten sie sich von allen Mitgliedern verabschieden.





Neben den Verabschiedungen waren vor allem Neuaufnahmen an der Tagesordnung. Es wurden gleich sechs neue Mitglieder in den Verein und drei neue Mitglieder in den Projektbeirat aufgenommen. Der Projektbeirat wird nun unter anderem durch eine Jugendvertreterin, Fenja Gothe, ergänzt, die beim Kreisjugendring ihr Duales Studium absolviert. Der Vorstand der AktivRegion, bestehend aus Hans-Jürgen Kütbach, Heike Döpke und Jürgen Rebien, wurde einstimmig wiedergewählt und repräsentiert dadurch weiterhin alle drei Kreise Segeberg, Pinneberg und Steinburg, in denen das Holsteiner Auenland liegt.





Bevor es an die anschließende Projektbeiratssitzung ging und der neu gewählte Projektbeirat direkt tätig werden konnte, wurde noch die Grundlage für das Regionalbudget 2024 geschaffen. Sofern die Förderung im nächsten Jahr erneut von Bund und Land angeboten wird, ist die AktivRegion bereit zur Umsetzung.

Die erste Projektbeiratssitzung der neuen Förderperiode mit erweitertem Gremium diente neben den Projektbeschlüssen auch der Erprobung der neuen Förderrahmenbedingungen und Bewertungskriterien. So konnten die Mitglieder des Projektbeirates die ersten vier Projektbeschlüsse zur Förderung über das Grundbudget fassen.





Die Gemeinde Hasenmoor plant die Schaffung einer Personalstelle, um hilfsbedürftige Einwohnerinnen und Einwohner in der Gemeinde bei Einkäufen, Behördengängen, Arztbesuchen und alltäglichen Aufgaben zu unterstützen. Das Kümmerer-Modell ist bereits in vielen Gemeinden implementiert worden und wird sehr gut angenommen.





Die Arthur-Boskamp-Stiftung in Hohenlockstedt möchte eine Stelle zur Ehrenamtskoordination einrichten, durch die alle Interessierten mit ihren individuellen Fähigkeiten in die Kulturarbeit eingebunden werden können. Dadurch möchte die Stiftung sowohl das bürgerschaftliche Engagement als auch die Kulturbranche stärken.





Die Gemeinde Ellerhoop plant die Zusammenlegung zweier bestehender Ehrenmale zum ersten und zweiten Weltkrieg und die Gestaltung der umliegenden Fläche als Treffpunkt für die Gemeinde. Zudem sollen Informationen zu den Ehrenmalen für verschiedene Zielgruppen aufbereitet werden und über einen QR-Code abrufbar sein.





Außerdem wurde das Projekt „Klimafreundliches Freibad“ der Gemeinde Alveslohe beschlossen. Das Vorhaben beinhaltet den Einbau neuer Hocheffizienzpumpen und die Installation einer Photovoltaik-Anlage. Durch diese Maßnahmen kann das Freibad zukünftig energieautark und klimaneutral betrieben werden.





Der AktivRegion stehen für die neue Förderperiode 2,5 Mio. Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Mit diesen vier Projektbeschlüssen konnten in der ersten Sitzung bereits etwa 130.000 Euro der zur Verfügung stehenden Fördermittel gebunden und zwei der fünf neuen Kernthemen bedient werden.





Bis zur Bewilligung der Anträge durch das zuständige Landesamt wird aber noch einige Zeit vergehen: Die erforderliche Richtlinie befindet sich derzeit im Beteiligungsverfahren, eine Veröffentlichung wird für den Spätsommer erwartet.

Parallel zum Grundbudget konnte der Projektbeirat der AktivRegion Holsteiner Auenland erstmalig über die Bewertung und Förderung von Projekten über den Kinder- und Jugendfonds abstimmen. Im ersten Jahr stehen 5.000 Euro zur Verfügung, um Projekte zu fördern, die explizit den jungen Menschen in der AktivRegion zugutekommen. Zur ersten Antragsfrist am 01.05. lagen acht Anträge vor, von denen schließlich sechs zur Förderung ausgewählt wurden.





Die Projekte verdeutlichen die vielfältigen Möglichkeiten und die breit aufgestellte Nachfrage in der Kinder- und Jugendarbeit. Die Bereiche Bildung, Soziales, Kultur, Sport und Freizeit wurden mit den Projektanträgen bedient. Die Bandbreite reicht von Tischen für die Waldorfschule Kaltenkirchen und Eintrittskarten für das WaterTowerFestival in Hohenlockstedt über T-Shirts für den DFB-Stützpunkt Alveslohe sowie Armbänder, Flaggen und Anstecker für die erste Christopher-Street-Day-Parade in Kellinghusen bis hin zu einem Basketballkorb und Jugendbänken in Quarnstedt.





Mit diesen Projekten ist das Budget bereits zu ca. 3.000 Euro gebunden. Weitere Anträge werden jeweils zum ersten Tag eines Monats angenommen. Ein Abstimmungsergebnis erhalten die Projektträger in der Regel innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der Frist. Pro Förderprojekt stehen bis zu 500 Euro zur Verfügung.





Die nächsten Antragsfristen sind am 01.06., 01.07. und 01.09.2023. Zum 01.08. ist aufgrund der Sommerferien keine Antragsfrist angesetzt.

Alle Informationen und Antragsunterlagen sind unter www.aktivregion-holsteinerauenland.de/kinder-und-jugendfonds zu finden.

Bei Fragen zu Fördermöglichkeiten, der AktivRegion, den Gremien und anderen Inhalten erreichen Sie die Geschäftsstelle telefonisch unter 04821-94963230 oder per E-Mail unter info@aktivregion-holsteinerauenland.de . Außerdem finden Sie die wichtigsten Informationen auch auf der Website www.aktivregion-holsteinerauenland.de





Foto: Teilnehmende an der Mitgliederversammlung der AktivRegion Holsteiner Auenland