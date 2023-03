Gemeinsam an einem Seil ziehen  Veranstaltungsort gesucht

Nach der Maxime: „und zwar alle in die gleiche richtige Richtung“, gehen Thomas Griemsmann und sein Team von Center Parcs Bispinger Heide vor, wenn es darum geht große Events zu stemmen.



Der Baltic Soul Weekender mit Showgrößen aus den USA wie Sister Sledge oder Gloria Scott traten in Bispingen auf. Thomas Griemsmann stellte sich den Fragen von B2B NORD im Interview direkt aus dem Hexenkessel in Bispingen. Veranstalter und Publikum waren vom 10. Baltic Soul Weekender gleichermaßen begeistert!

Veröffentlicht am: 04.07.2016