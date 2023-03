Glücklicher Gewinner und neue Geschäftskontakte

Norderstedt (jj/lm) BüroProfi Nord auf der B2B NORD – das musste ein Erfolg werden. Am Messestand von Andreas Preugschat nahmen zahlreiche Besucher und Messeteilnehmer Platz und wollten am liebsten nicht mehr aufstehen.







Führungskraft bei der Telekom Deutschland GmbH. Er gewann einen der ergonomischen Bürostühle und freute sich riesig. Die Gewinnübergabe erfolgte am 7. Mai in den Räumlichkeiten der BüroProfis. Inhaber Andreas Preugschat freut sich ebenfalls für den Gewinner: „Wer einmal auf einem so bequemen und energiespendenden Stuhl saß, will nie wieder etwas Anderes.“ „Das stimmt“, pflichtet Marc Hoffmeister lachend zu. „Ich hätte nicht gedacht, dass ein einfacher Bürostuhl eine so große Wirkung auf das Befinden haben kann. Ich sah den Stuhl am Stand stehen und musste mich drauf setzen – das war das beste Sitzerlebnis bis dato. Dann wurde ich auf die Verlosung aufmerksam und hab natürlich teilgenommen. Umso größer ist meine Freude über den Gewinn, vor allem da ich den Stuhl heute – einen Tag vor meinem Geburtstag – erhalten habe.“



Ergonomie gegen Stress

In erster Linie obliegt Marc Hoffmeister die Betreuung mittelständischer Unternehmen, für die er der persönliche Ansprechpartner und Berater ist. Diese verantwortungsvolle Position birgt großes Stresspotenzial, dem dank des richtigen Bürostuhls ohne Weiteres Abhilfe geschaffen wird: grade sitzen statt krumm hängen ist die Devise. Marc Hoffmeister bedankte sich freudig bei Andreas Preugschat: „Ich freue mich sehr, dass ich gewonnen habe und zukünftig noch entspannter sitzen darf. Ein weiteres Dankeschön muss ich an einen Freund richten, der mir die Eintrittskarte zur B2B NORD gab, woraufhin ich die Messe besuchte.“



Vom Probesitzen ins Gespräch

Viele Probesitzer blieben eine Weile und nutzten die Chance auf ein bisschen bequemes Networking. „Die B2B NORD war für uns ein großer Erfolg. Wir knüpften neue Kontakte, lernten zahlreiche Unternehmer aus der Region kennen und konnten zudem ein tolles Programm genießen. Es war interessant, spannend und wir freuen uns aufs nächste Mal“, so Andreas Preugschat abschließend.



Veröffentlicht am: 29.05.2013