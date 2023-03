Grün ist „IN“

Norderstedt (lm/sw) Büros – frisch und modern! Schon längst sind die Zeiten vorbei, in denen Büros und Arbeitsräume rein zweckmäßig ausgestattet waren. Heute wollen und sollen sich Kunden wie auch Mitarbeiter in den Geschäftsräumen wohlfühlen. Das steigert positive Abschlüsse und Arbeitseinsatz. Die Büroprofis halten hier mehr als „nur“ qualitativ hochwertiges, topfunktionales Mobiliar für das perfekt ausgestattete Büro bereit. Sie wissen: Für die perfekte Atmosphäre muss auch das passende Accessoire vorhanden sein.



Besonders stilvoll steigern Grünpflanzen das Ambiente. „Ob als ,Lückenfüller‘ in unschönen freien Ecken oder als Raumteiler sind Pflanzen das optimale Tool, umgekonnt das Augenmerk auf einen bestimmten Punkt oder eben davon abzulenken“, weiß Chef- BüroProfi Andreas Preugschat.



Was tun, ohne grünen Daumen?

Damit die Pflanzen möglichst lange das Auge des Betrachters erfreuen und nicht traurig vor sich hinwelken, benötigen sie natürlich die richtige Pflege. Besonders, wenn sich der Standplatz nicht als ganz optimal herausstellt. „Sie verfügen über keinen grünen Daumen oder Ihnen fehlt schlichtweg die Zeit, um sich auch noch um Grünpflanzen zu kümmern? Kein Problem! Bei uns finden Sie hochwertig verarbeitete Kunstpflanzen, die aussehen wie echte Grünpflanzen“, verspricht Andreas Preugschat. „Gerne können Sie sich davon in der Hauseigenen Ausstellung in unseren Räumlichkeiten überzeugen!“



Die BüroProfis greifen auch in diesem Punkt auf ihren Kooperationspartner fm zurück, in diesem Fall auf die Kunstpflanzen von fm easy green. Große dekorative Blattpflanzen wie die Curcumablatt Pflanze, als echte Grünpflanze äußerst pflegeintensiv, luftig lockeres Seegras oder immer blühende Orchideen – Kunden finden bei den BüroProfis die verschiedensten Sorten. „Natürlich haben wir auch die passenden Pflanzgefäße von fm plant für Sie, damit Ihre Pflanzen so richtig zur Geltung kommen“, so der Unternehmer weiter.



Feste Termine im Kalender

Auch dem Messestand der BüroProfis Nord auf der regionalen Witschaftsmesse B2B NORD am 27. April verliehen die Kunstpflanzen ein besonderes Flair.



„Die B2B NORD Messen im Frühjahr und Herbst sind fester Bestandteil in unserem Kalender“, betont Andreas Preugschat. Hier nutzen die BüroProfis die Möglichkeit, mit Interessenten ins Gespräch zu kommen und über die verschiedenen Neuheiten im Bereich Büromöbel und effektive Einrichtungsplanung zu informieren. Das Angebot, die ergonomischen Bürostühle bei einem Probesitzen zu testen, gehört mittlerweile zum festen Bestandteil des Messekonzeptes der BüroProfis und wird von den Messebesuchern gerne genutzt. „Ein besseres Gesprächsmotiv gibt es für uns nicht“, lacht Andreas Preugschat.

Veröffentlicht am: 16.05.2017