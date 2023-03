GSA auf der B2B NORD

Hamburg (em/la) Im November war die GSA zum wiederholten Mal mit einem Stand auf Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse vertreten. Klaus Dombrowski, Geschäftsführer der GSA, resümiert: „Auch in diesem Herbst war unser Besuch im hohen Norden wieder ein voller Erfolg.“



„Wir sind jetzt schon zum 8. Mal mit dabei, denn die B2B NORD ist für uns eine exzellente Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen. An unserem Stand konnten wir viele gute Gespräche führen – nicht nur mit Trainern und Speakern, sondern auch mit Unternehmern. Schließlich bieten wir auch die Möglichkeit einer Mitgliedschaft als ,Corporate Member’ an. Mitarbeiter von Unternehmen und Organisationen haben so die Möglichkeit, von unseren Weiterbildungsangeboten zu profitieren und Teil unseres Netzwerkes zu werden.“



Die German Speakers Association e.V. ist der führende Berufsverband für professionelle Redner, Trainer und Coaches im deutschsprachigen Raum. Über den Dachverband Global Speakers Federation (GSF) ist die GSA mit über 5.000 Experten im Netzwerk weltweit verbunden. Sie vereint Experten der verschiedenen Sparten, die eines gemeinsam haben: die Wissensvermittlung an ein Publikum. Mit der GSA wurde ein Berufsverband für professionelle Speaker geschaffen, um von den Besten zu lernen, Ideen und Erfahrungen auszutauschen sowie dem Wert der Rede in der Gesellschaft Anerkennung zu verschaffen. www.germanspeakers.org



Speaker’s Factory: Menschen. Reden. Inspiration

Nach der Convention ist vor der Conference. „Ja, Sie haben richtig gelesen.“ Die Weiterbildungsbranche lebt von gegenseitiger Inspiration, Austausch und Veränderungen. Daher soll es nicht wieder ein ganzes Jahr dauern, bis die Mitglieder der German Speakers Association erneut die Möglichkeit haben, voneinander zu lernen und Neues auszuprobieren.



„Was macht eigentlich einen inspirierenden Vortrag aus?“, „Wie bringe ich Humor auf die Bühne?“ oder „Was gilt es in Sachen Honorar und Preisverhandlungen zu beachten?“ Wenn es Fragen wie diese sind, die einen umtreiben, sollten man sich unbedingt den 1. und 2. März 2018 vormerken! Dann findet in der Kulturwerkstatt Hamburg zum ersten Mal die Winter Conference statt – ein neues GSAEvent, das künftig regelmäßig zum Ende des Winters verschiedene bekannte und neue Veranstaltungsformate bündeln wird. Der Name der Location ist dabei Programm: Das Konzept der Veranstaltung wird sich deutlich von der jährlichen Convention abheben. Im Vordergrund soll vor allem die Arbeitsatmosphäre stehen; die Teilnehmer werden miteinander neue Ideen entwickeln und so die Gelegenheit haben, an ihrer Performance sowie ihren Inhalten und Angeboten zu feilen.



Conference-Chair Barbara Messer ist bereits gespannt: „Wir sind gerade noch dabei, das Programm für unsere erste Winter Conference festzuzurren. Eins kann ich aber schon verraten: Es wird kein geschlossenes Format geben wie beispielsweise bei der Convention. Unsere oberste Priorität ist es, das Event gemeinsam mit unseren Mitgliedern zu gestalten.“



„Idealerweise wird es von nun an jedes Jahr eine inhaltlich völlig andere Winter Conference geben, die Raum für Neues und Nützliches schafft und sich Themen widmet, die unsere Branche und unsere Mitglieder beschäftigen“, ergänzt GSA Präsident Peter Brandl.

Veröffentlicht am: 11.12.2017