„Handhaben Sie Ihre Geldanlage so, wie Ihr Unternehmen“

Stockelsdorf (lm/mr) Hanseatisch, umsichtig, weitsichtig – so handeln Unternehmer, die erfolgreich sind. Sie gehen gelegentlich bewußt aber maßvoll Risiken ein, indem sie investieren.



„Doch wie sieht es beim Thema Geldanlage aus? Gehen Sie da eher auf Nummer sicher z.B. mit Sparkonten und nahezu unverzinst? Ich hoffe nicht“, so Wiebke Schattschneider, Expertin für Vermögensanlage und Vermögensaufbau.



Investieren statt sparen

„Wie haben es denn früher die reichen Hamburger Kaufleute gemacht? Die haben die Chancen beim Schopfe gepackt. Haben abgewogen, kalkuliert und bewusst auch riskiert“, so Wiebke Schattschneider weiter. Investieren statt sparen. Das bedeutet unternehmerische Geldanlage. Möglichkeiten hierzu gibt es auch jetzt einige. Zum Beispiel können Sie in Unternehmen, Immobilien oder Infrastrukturprojekte investieren. Wiebke Schattschneider öffnet hierzu die Türen.



Gemeinsam und passend

Im persönlichen Gespräch schaut Wiebke Schattschneider gemeinsam mit ihrem Kunden, wie diese Strategie und Investments individuell umgesetzt werden können. Damit es zum eigenen Leben, den Plänen und Finanzen passt. Ausführliche Informationen zur Vorgehensweise und zum Portfolio gibt es auf www.festzins-luebeck.de



Foto: Finanzexpertin Wiebke Schattschneider rät bei der Geldanlage zu hanseatischem Mut.

Veröffentlicht am: 17.10.2017