„Hausmeisterdienste für die rundum Betreuung!“

Norderstedt (ab/jj) Das Firmenobjekt in guten Händen! Die Heyer Objektbetreuung bietet ihren Kunden ein umfangreiches Angebot in Sachen Hausmeisterdienste an.



„Wir kümmern uns um Ihr Objekt und Sie haben so Zeit für Ihr Geschäft“, weiß Geschäftsführerin Gabriele Heyer aus Erfahrung. Dabei reicht das Angebot der Heyer Objektbetreuung von Kleinreparaturen, durch die Hand von erfahrenen Mitarbeitern, bis hin zu Montagearbeiten, wie beispielsweise das Anbringen von Whiteboards.



Zum Hausmeisterdienst gehören natürlich unter anderem auch das Umräumen kleinerer Möbelstücke in den Räumlichkeiten oder die Sichtkontrolle von technischen Anlagen dazu. „Wir stehen Ihnen gerne bei Fragen zur Verfügung und stellen ein für Sie passendes Angebot zusammen“, bietet Gabriele Heyer abschließend an.

Veröffentlicht am: 06.10.2016