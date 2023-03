Rund um gepflegt

Norderstedt (jj/mr) Der erste Eindruck ist bekanntlich der wichtigste. Unternehmer achten deshalb selbstverständlich auf ihr Äußeres, ebenso wie auf die hochwertige Einrichtung ihrer Räumlichkeiten. Was aber sieht der potenzielle Kunde denn nun wirklich als erstes? Das Unternehmen von aussen.



Ein ungepflegter Rasen, ein verkommenes Beet inklusive der Reste vom letzten Sommer und ungeschnittene Hecken und Bäume wirken wenig einladend. „Gerade jetzt, wenn die Sonne scheint und alles wieder grünt, fallen ungepflegte Grünflächen noch mehr auf“, weiß Gabriele Heyer. „Wir übernehmen für Sie die Rasenpflege, Rabattenpflege, Hecken-,Strauchund Baumrückschnitt, Ausastung, Gartenbeetpflege sowie Pflanzungen. Selbstverständlich kümmern wir uns um die sachgerechte Entsorgung des Unrats.“



Auch den Bau eines neuen Zaunes übernimmt das Team von Heyer Objektbetreuung gerne. „Gemeinsam mit Ihnen sorgen wir für einen vielversprechenden ersten Eindruck, der Ihnen und Ihrem Unternehmen entspricht. So dass Sie Ihre Kunden ohne Bedenken zu sich einladen können. Rufen Sie uns gerne einfach an und wir machen Ihnen ein unverbindliches Angebot“, lädt Heyer abschließend ein.

Veröffentlicht am: 01.06.2016