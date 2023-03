„Wir machen Ihr Unternehmen frühjahrsfit“

Norderstedt (jj/lm) Der Frühjahrsputz ist nicht nur etwas für die privaten vier Wände. Auch Büro- und Geschäftsräume benötigen hin und wieder ein paar professionelle Handgriffe. Heyer Objektbetreuung ist der top Ansrechpartner, wenn es zum Beispiel um Kleinreparaturen geht.



„Wir übernehmen Ausbesserungsarbeiten nach Hausmeisterart in Ihrem Unternehmen. Sie gehen wie gewohnt Ihrer Arbeit nach und wir kümmern uns um die Reparaturen – ohne Sie dabei zu stören natürlich“, verspricht Gabriele Heyer, Geschäftsführerin von Heyer Objektbetreuung.

Auch unschöne Graffitis an Hauswänden entfernen die Profis schnell und sauber. „Lassen Sie sich von Schmierereien nicht ärgern. Rufen Sie uns an und wir beseitigen alle Spuren der willkürlichen Umgestaltung.“



Foto: Lose oder schief hängende Deckenleuchten werden von den Profis im Handumdrehen befestigt.

Veröffentlicht am: 03.02.2016