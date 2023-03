Vorsicht Glas!

Norderstedt (jj/lr) Haben Sie den richtigen Durchblick? Der Winter hinterlässt seine Spuren nicht nur auf den Straßen und Gehwegen, auch Fenster und Glastüren tragen deutliche Schlechtwetter-Spuren davon. Gabriele Heyer, Geschäftsführerin von Heyer Objektbetreuung, rät ihren Kunden zum Frühjahrsputz aller Glasflächen.



„Für Kunden, die Ihr Unternehmen besuchen, sind das Äußere des Gebäudes und der Eingangsbereich der erste Eindruck. Verschmutzte Fenster oder Glastüren sehen schlichtweg ungepflegt aus“, gibt die Expertin zu bedenken. Das Team von Heyer Objektbetreuung kümmert sich um die streifenfreie Reinigung. „Wir garantieren beste Reinigungsergebnisse durch Einwässern der Verglasung. Wir übernehmen für Sie gerne die professionelle Glasreinigung ein- oder mehrseitig in Ihrem Unternehmen. Auch Glastrennwände oder Glaselemente wie am Tresen im Empfang bringen wir wieder zum Glänzen“, verspricht Gabriele Heyer. „Rufen Sie uns an und wir machen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.“

Veröffentlicht am: 12.04.2016