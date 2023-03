„Hereinspaziert!“

Norderstedt (lr/jj) Neuer, schöner, bunter! Die Räumlichkeiten von BüroProfi Nord in Norderstedt haben einen neuen Anstrich bekommen und präsentieren jetzt frische Farben, moderne Dekore und die neueste Technik zum Thema Raumplanung.



sich ebenfalls über den Umbau des Geschäftes. „Wir arbeiten schon viele Jahre mit dem Team von BüroProfi Nord zusammen und freuen uns deswegen umso mehr, dass unsere Produkte jetzt auch zum Anfassen für die Kunden präsentiert werden können.“ Die neue Präsentationswand ist nicht nur ein echter Hingucker, hier können den Kunden auch alle Gestellformen und -farben vorgestellt werden. „Besonders vorteilhaft ist es für uns, die einzelnen Dekore anfassbar zu machen. So können sich die Kunden leichter ihren persönlichen Favoriten heraussuchen“, erzählt Andreas Preugschat, Inhaber von BüroProfi Nord. „Über unseren integrierten Fernseher können wir dann die ausgewählten Modelle gleich in Form einer 3D-Präsentation virtuell vorführen.“



Auch Niklas Preugschat, der in ein paar Jahren das erfolgreiche Geschäft seiner Eltern übernehmen möchte, ist ebenfalls begeistert von dem neuen Design der Vorführungsräume. „Besonders empfehlen kann ich unseren Kunden die LED-Stehleuchten der neuesten Generation. Auch wir nutzen diese in unseren Büroräumen und sind mehr als zufrieden.“ Wer mehr über einen modernen und gleichzeitig ergonomischen Arbeitsplatz erfahren möchte, sollte sich von der neuen Präsentationswand inspirieren und von den Profis beraten lassen. „Kommen Sie vorbei und wir entwickeln ihre neue Büroausstattung“, lädt Niklas Preugschat abschließend ein.



Foto: Heiner Helmes von fm Büromöbel, Niklas Preugschat, Petra Preugschat und Andreas Preugschat von BüroProfi Nord freuen sich, den Kunden jetzt noch einfacher ein individuelles Raumkonzept zusammenstellen zu können.

Veröffentlicht am: 31.03.2016