„Holen Sie sich Ihren Lifestyle in Ihr Büro“

Norderstedt (lm/la) Rückzugsmöglichkeiten schaffen – in Zeiten, in denen ein immer höheres Arbeitstempo gefordert wird, um in der Geschäftswelt up to Date zu sein, sind Rückzugsmöglichkeiten ein wichtiges Tool, um für Entspannung zu sorgen und neue Energien und Kreativität zu generieren. Wer sich und seinen Mitarbeitern diese kleinen Oasen der Ruhe in seinem Unternehmen ermöglichen möchte, findet bei BüroProfi Nord alles, was es dafür braucht.



Die Büroprofis beraten ausführlich und finden für jeden Kundenwunsch die passende Lösung. „Gerade im Bereich Lounge- und Meetingmöbel bietet die Serie ,calesita‘ von fm Büromöbel eine große Auswahl an Möglichkeiten, die eine Anpassung an jeden Lebensstil möglich macht“, so Andreas Preugschat, Inhaber von BüroProfi Nord.



Klare Linien, harmonische Kurven

Um den klassischen Arbeitsplatz optimal zu ergänzen, können Unternehmen hier zum Beispiel aus diversen Sitzmöglichkeiten mit unterschiedlich hohen Rückenlehnen und einer Vielfalt an Fußgestellen und Bezügen wählen. „Gerade die Sitzmöbel mit hohen Rückenlehnen vermitteln Privatsphäre und Ruhe und bieten somit eine gute Rückzugsmöglichkeit für die kleine Erholung zwischendurch“, weiß der Büroprofi.



Doch natürlich wurde nicht nur an die Mitarbeiter gedacht. Von dem Komfort der „calesita“-Serie profitieren auch die Gäste im Empfangsbereich oder Kunden und Geschäftspartner im Meeting. Die Designer haben an alles Gedacht: Die Linien wurden von gerade und einfach bis schlank, klar und diskret ge-halten, womit sich die Möbel auch für Räume mit geringem Platzangebot eignen und trotzdem eine gewisse Ästhetik und Eleganz ausstrahlen.



„Die Lounge-Möbel laden zum Sitzen ein und strahlen Ruhe und Bequemlichkeit aus. Hingegen überzeugen die Meetingmöbel durch ihren filigranen Elan“, so Andreas Preugschat weiter. „Auch hier wurden die Linien klar und einfach gehalten. Auf unnötige Ablenkung durch schnörkelige Rundungen und Verzierungen wurde verzichtet, was dabei hilft, den Blick in einer Besprechung auf das Wesentliche zu richten. Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl der für Sie passenden Möbel und be- raten Sie ausführlich. Wir finden die passende Lösung für Sie.“

Veröffentlicht am: 17.10.2017