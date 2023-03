Ihre Meinung ist uns wichtig

Bispingen (jhw/kv) Zum fünften Mal präsentieren sich die BusinessPartner des Bispingen Touristik e.V. auf der B2B NORD Messe am 27. April 2017.



Firmenangebote für spannende Teambuildingmaßnahmen, Incentive Reisen direkt vor den Toren Hamburgs oder einfach eine Tagung mit 10 oder bis zu 3.000 Teilnehmern. All das bieten die sechs Partner (drei Bispinger Hotels, Ralf Schumacher Kartcenter, Snow Dome und Center Parcs) für Unternehmensveranstaltungen. Um die Angebote für Unternehmen noch attraktiver gestalten zu können, starten die BusinessPartner auf der Messe eine Kundenbefragung. Hier geht es darum, die Wünsche und Ansprüche der Kunden noch ein wenig genauer kennenzulernen und passgenaue Angebote entwickeln zu können. Auf dem Messestand möchten die Bispinger Veranstaltungsexperten persönlich mit den Besuchern ins Gespräch kommen, ihr Angebot vorstellen und neue Ideen für Kunden- und Mitarbeiterveranstaltungen sammeln.



Alle Teilnehmer der kurzen Kundenbefragung nehmen an der Verlosung für ein Wochenende für zwei Personen in Bispingen teil und können sich so mit etwas Glück vielleicht schon bald selber einen Eindruck des umfangreichen Angebotes machen.

Veröffentlicht am: 03.04.2017