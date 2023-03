In den Sport investieren

Stockelsdorf (lm/kv) In Zeiten niedriger Zinsen bietet die Expertin für Vermögensanlage und -aufbau Wiebke Schattschneider ihren Kunden eine Alternative zu den klassischen Investmentstrategien: eine Festzinsanlage am Fußballmarkt.



„Fußball ist ein großer Wirtschaftsmarkt und durch den Start in die neue Saison und spektakuläre Transfers im Sommer ist der Sport wieder in aller Munde. Auch in den Medien hört man oft von den überaus großen Summen bei Spielertransfers“, so Wiebke Schattschneider dazu. „Neben den Erlösen aus Spielertransfers erwirtschaften die Vereine auch erhebliche Erträge in anderen Bereichen. Mit einer Festzinsanlage am Fußballmarkt kann also jeder daran teilhaben.“



Eine runde Sache

Mit Fußball Geld verdienen? Die Finanzspezialistin vermittelt dafür Anlagen von einem bis zu fünf Jahren Laufzeit, durch die die Kunden attraktive Erträge erzielen können. „Gerne stehe ich Ihnen für diese Investmentstrategie und einem unverbindlichen Gespräch zur Verfügung. Gemeinsam finden wir, unter Berücksichtigung Ihrer Möglichkeiten, die optimale Lösung für Sie.“



Mit ihrem Spezialitätenfachgeschäft verfügt Wiebke Schattschneider über das Know-how, die Netzwerke und damit die Zugänge zu jeder Art von Investitionen.

Veröffentlicht am: 29.09.2015