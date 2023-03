Individuell anlegen  zum Beispiel in Solarenergie

Stockelsdorf (lmp/lr) Persönliche Begleitung bei Vermögensanlage und Vermögensaufbau bietet Wiebke Schattschneider. In einem ersten, unverbindlichen Gespräch bespricht sie mit ihren Kunden deren persönliche Situation sowie finanzielle Wünsche und Ziele.



Daraus entwickelt sie individuell auf ihre Kunden zugeschnittene Konzepte. Die persönliche Begleitung durch Gespräche, Überprüfung und Anpassung der Vermögensanlagen an neue Situationen erfolgt in regelmäßigen, vorher vereinbarten Abständen.



Werte wie Transparenz, Sicherheit und Nachhaltigkeit sowie Nutzen und Ertrag für den Kunden prägen die Produktlösungen der Expertin. So sind auch spezielle Anlageformen, wie zum Beispiel Festzinsanlagen im Fußball, möglich.

Veröffentlicht am: 03.02.2014