Individuelle Weiterbildungs- lösungen für Ihr Unternehmen

Hamburg (kv/sh) Die Digitalisierung macht auch vor dem Bildungsbereich nicht Halt. Für Arbeitgeber bieten sich heute wesentlich vielfältigere Möglichkeiten, die Weiterbildung der Mitarbeiter zu fördern.



Die SVG-Akademie hat im Bereich der Erwachsenenbildung eine Lernplattform entwickelt, die sich durch eine hohe zeitliche Flexibilität auszeichnet. In interaktiven Online- Seminaren, Blended Learning Kursen und Webinaren lernen Mitarbeiter heute ortsunabhängig von zuhause oder unterwegs, mit dem Tablet, Notebook oder Smartphone. Dabei ist durch Austauschplattformen inklusive Expertenchats, sowie ein umfassendes Bildungscontrolling und Ansprechpartnern an zahlreichen Standorten eine hohe Qualität der Ausbildung sichergestellt.



Durch das E-Learning-Angebot können Unternehmen, anders als bei standortgebundenen Seminaren, 100 % der Mitarbeiter erreichen - bei einer gleichzeitigen Reduzierung der Weiterbildungskosten. Mit dem Lernmanagementsystem der SVG-Akademie finden Weiterbildungen immer dann statt, wenn der Terminkalender es erlaubt.



Die SVG-Akademie greift auf ein bundesweites Netzwerk und Ansprechpartner vor Ort zurück. Durch die jahrelange Erfahrung in der Erwachsenenbildung wissen die Experten was Unternehmen im Bereich Weiterbildung erwarten. Durch angepasste Seminarinhalte mit umfassendem Bildungscontrolling bietet die SVG-Akademie individuell zugeschnittene Lösungen an. Eine weitere Option ist auch die Anpassung firmenbezogener Seminarlösungen auf das Corporate Identity des Unternehmens. www.svg-akademie.de

Veröffentlicht am: 06.07.2017