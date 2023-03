Ist es ein Sideboard oder ein Tisch?

Norderstedt (lr/lm) Sometimes ein Tisch, sometimes ein Sideboard, sometimes beides! Michael Hilgers entwarf ein Möbelstück, das nicht nur durch das außergewöhnliche Design überzeugt, sondern in seiner Nutzung einmalig ist. Das Team von BüroProfi Nord freut sich, dieses Möbelstück jetzt in verschiedenen Designs präsentieren zu können.



„Harmonisch fügt sich der Tisch in den Schrank ein und verschmilzt zu einer perfekten Symbiose“, so Andreas Preugschat, Inhaber von BüroProfi Nord. Auf kleinen Rollen lässt sich der Tisch bei Bedarf, anhand unsichtbarer Griffmulden an der Unterkante, herausziehen und wird so zum flexiblen Begleiter in Besprechungsräumen und Meetingpoints. Ob als kurzzeitige Ablage, für den kleinen Imbiss zwischendurch oder als legerer Laptop-Arbeitsplatz – der Tisch macht sich so schnell wieder unsichtbar wie er erscheinen kann. „Selbstverständlich gibt es das Möbelstück in verschiedenen Farbkombinationen, sodass immer wieder ein individuelles Raumbild entsteht. „Sie können sich nicht vorstellen, wie dieses Sideboard in Ihren Räumlichkeiten wirkt? Kein Problem! Mit Hilfe unserer 3D-Animation können wir Ihr Büro ganz einfach einrichten und Sie bekommen eine Vorstellung davon, wie es später aussehen wird“, so Andreas Preugschat weiter. „Viele Kunden schätzen diesen Service, da man so eine Übersicht bekommt und sich nicht an Katalogen orientieren muss.“



Ohne Ecken, ohne Kanten!

Auch die conventus-Serie ist ein Highlight für jeden Besprechungsraum. Harmonische Rundungen in Verbindung mit einem Design, dass sowohl Standhaftigkeit als auch Dynamik in sich vereint. „Auch hier freuen wir uns, Ihnen ein perfektes Konferenzdesign zu präsentieren – ganz ohne Ecken und Kanten. Dank kompakter Bauform und geringer Einbautiefe kann ein TWIST platzsparend in die Tischplatte integriert werden“, erklärt der Experte. Die Stromleitung wird eng am Gehäuse geführt, sodass die Einbautiefe nur circa 40 Millimeter beträgt. Clever ist der Verschluss: nach Gebrauch wird die Abdeckung gedreht – die Steckdosen verschwinden darunter. Weitere Techniken sind LIFT und POWER FRAME. LIFT ist die rundum funktionelle Kombination von anspruchsvollem Design und präziser Mechanik. Im Ruhezustand ist die Einheit elegant in der Arbeitsplatte versenkt. Auf leichten Druck fährt sie automatisch aus und ist auf vier Seiten zum Andocken bereit. Die POWER FRAME ist besonders für designorientierte Konferenz- und Büro- Ambiente konzipiert und schützt durch die elegante Abdeckung Strom- und Datenanschlüsse vor Staub und Schmutz. „Sie sind an diesen eleganten und funktionsfähigen Möbelstücken interessiert? Wir beraten Sie gerne“, lädt Andreas Preugschat abschließend ein.



Foto: sometimes ist der Tisch für jede Gelegenheit. Er fügt sich perfekt in jeden Besprechungsraum ein und schafft den nötigen Platz, wenn man ihn braucht.

Veröffentlicht am: 20.08.2015