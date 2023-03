Jetzt noch Werbepartner werden!

Norderstedt (kk) Jung, sportlich, freizeitorientert - so zeigt sich die werberelevante Zielgruppe, die ab Sommer regelmäßig im Frederikspark anzutreffen ist, um zu skaten. Der Kinder- und Jugendbeirat (KJB) hat sich engagiert und die Politik zugestimmt: Nun entsteht in direkter Nähe zur AKN-Haltestelle „Quickborner Straße“ eine Skateanlage.



Politiker haben „Ja“ gesagt

Der KJB hatte sich frühzeitig um die Gestaltung der Anlage gekümmert, in Workshops Ideen und Skaterwünsche gesammelt. Im Februar schließlich wurde die Anlage den Politikern des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr vorgestellt - und diese sagten „Ja“ zum Projekt und anschließend gab auch die Stadtvertretung grünes Licht für die Anlage im Frederikspark und einen Zuschuss.



90 m Strecke mit allem Drum und Dran

Jetzt folgt der Bauantrag für die 90 Meter lange Anlage, die direkt von der Haltestelle „Quickborner Straße“ an der AKN-Strecke entlang Richtung Norden führt. Gebaut werden diverse Geräte für Tricks aller Art: Jump Boxes, Half Pyramid mit Ledge, Rampen, Rails um nur einige zu nennen. Damit geht für viele Skater und Aktive des KJB ein Traum in Erfüllung.



Sponsoren willkommen

Auch wenn die Finanzierung durch die Stadt und die EGNO - Entwicklungsgesellschaft Norderstedt gesichert ist, haben Sponsoren die Möglichkeit, einzelne Geräte zu finanzieren und mit Werbung zu beschriften. „Sponsoren sind mit allen Ideen willkommen. Wir können auch einzelne Elemente des Skaterparks auf den Namen von Geldgebern taufen“, sagt EGNOSprecher Keno Kramer. „Jeder Euro geht direkt zurück in den städtischen Haushalt und steht für andere Projekte wieder zur Verfügung.“ Die restliche Summe kommt aus dem Treuhandvermögen Frederikspark, das die EGNO verwaltet.



Baubeginn im Mai, Eröffnung im Sommer

„Wahrscheinlich werden wir im April mit der Asphaltierung der Fläche im Frederikspark beginnen können“, sagt Keno Kramer. Mit einem Start der Bauarbeiten rechnet Kramer im Mai und hofft: „Wenn alles nach Plan läuft und auch das Wetter mitspielt, können zumindest Teile der Anlage im Sommer schon „erfahren“ werden. Zur Eröffnung werden wir ein Fest im Frederikspark veranstalten.“ Gute sechs Wochen wird es wohl dauern, bis die Sportgeräte, die Zäune und Banden zur AKN-Strecke, ein Unterstand, Fahrradständer und die Schilder stehen.



Kontakt für Werbepartner:

EGNO mbH

Keno Kramer

Tel.: 040 - 535 406

E-Mail: kramer@egno.de

www.egno.de



Wir sind der KJB

„Wir, der Kinder- und Jugendbeirat Norderstedt (KJB), bestehen momentan aus 22 Mitgliedern, die in unterschiedlichen Arbeitskreisen (AK's) arbeiten. Es gibt die AK's: Politik, Jugendarbeit und Freizeitgestaltung, HVV und Bauwesen. Der Skatepark am Frederikspark ist für uns Jugendliche ein wichtiges Projekt! Die neue Anlage wäre ein Paradies für uns, da sie groß, mit guten Rampen ausgestattet ist und perfekt für alle Rollsportarten ist. Zudem gibt es in der näheren Umgebung keine vernünftige Anlage zum BMX- oder Skateboardfahren. In der Nähe liegende Anlagen sind entweder zu klein oder in schlechtem Zustand.“



Die Idee

Seit 2009 gibt es die Idee eines Skateparks im Frederikspark in der Nähe der AKN Haltestelle Quickborner Straße. Nach mehreren Treffen des Arbeitskreises Bauwesen mit Skatern aus Norderstedt und der Umgebung sowie der EGNO (Entwicklungsgesellschaft Norderstedt) steht der Bauplan nun. Wir gehen davon aus, dass bis 2013 erste Teile der Anlage stehen.



„Ein guter Skatepark hat eine hohe Anziehungskraft. Es klingt unwahrscheinlich, aber viele Leute kommen extra aus anderen Städten, nur um einen guten Skatepark zu fahren!“ JOJO, 15

Veröffentlicht am: 29.04.2013