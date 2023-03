Kulturfrühling in der Lüneburger Heide

Bispingen (sw/lm) Ein Frühling voller Veranstaltungen für Snow Dome-Freunde und Literaturbegeisterte! Verschiedene Autoren laden bei ihren Lesungen zum Schmunzeln und Lachen ein.



Los geht es am 1. April mit Deed Kneer. Um 14 Uhr liest der Coach von kneer.event.theater aus „Timm Thaler“ (James Krüss). Es handelt sich dabei um die Geschichte eines Jungen, der sein Lachen verkauft. Er berichtet, wie schwer das Leben wird, wenn man nicht mehr lachen kann. Es spielt nämlich keine Rolle, ob man erfolgreich und reich ist. Der Eintritt für diese Lesung beträgt 7 Euro. „Eine spannende Geschichte für Ihre Kinder, während Sie als Unternehmer gerne bei einem kleinen Snack in unserer Hofbräu- Wirtshaus Gastronomie wichtige Entscheidungen treffen können“, verrät das Snow Dome-Team.



Auch wenn schon der Frühling vor der Tür steht, liest Deed Kneer am 6. April um 19.30 Uhr aus der Lektüre „Drei Männer im Schnee“ von Erich Kästner. Eine interessante Parabel über Vorurteile und Unachtsamkeit von Menschen gegenüber anderen Menschen. Der Eintritt beträgt 11 Euro.



Lesung mit Ulrich Pleitgen

Für 19 Euro sind alle Unternehmer am 9. April um 11.30 Uhr eingeladen, nach einem anstrengenden Tag ihren Stress „wegzulachen“. Ulrich Pleitgen, bekannt durch Fernsehrollen und als Sprecher für Hörbücher/- spiele, erzählt lustige Geschichten aus aller Welt von Werner Finck, Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Wolfang Borchert und vielen anderen. Wirtschafts.Kompetenz



„Die Badewannenlesung“

Sie sitzt in der Wanne und liest Literatur, die Appetit auf mehr macht. DieReiser – eine Badewanne, eine Frau, erotische Literatur. „Am 13. April um 19.30 Uhr erwartet Sie ein Abend lustvoller Spannung“, verspricht das Snow Dome-Team. Feinsinnig, charmant, humorvoll und natürlich erotisch – DieReiser erzählt von dem Spiel mit dem Versprechen, dem Beschwören von Bildern und das Eintauchen in Wünsche und Sehnsüchte. „Lassen Sie sich zu einem wunderbar verruchten Abend in prickelnder Atmosphäre verführen.“ Der Eintritt für diesen erotischen Abend beträgt 11 Euro.



Alle Tickets für die Lesungen des Kulturfrühlings sind direkt im Snow Dome Bispingen oder unter der Bestell-Hotline 0 51 94 / 43 11 120 erhältlich. „Buchen Sie rasch ein Ticket für die gewüschte Lesung, die Karten sind schnell ausverkauft.“



Weitere Informationen zu dem Kulturfrühling sind natürlich auch online unter dem Reiter „Kulturfrühling im Snow Dome“ zu finden: www.snow-dome.de.

Veröffentlicht am: 03.03.2017