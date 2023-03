Leistungsfähigkeit steigern

Norderstedt (lm/ac) „Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter!“ Am Stand der BüroProfis auf der achten B2B NORD drehte sich wieder alles um den perfekten Arbeitsplatz. Präsentiert wurden diverse Tisch- und Stehleuchten – hell und doch völlig blendfrei. Daneben gab es natürlich auch wieder das gewohnte Angebot an ergonomisch hochwertigen Stühlen und formschönen, funktionalen Möbeln – alles zu attraktiven Messepreisen.



„Viele Besucher nutzten wieder die Möglichkeit, auf unseren Bürostühlen Probe zu sitzen und sich zu informieren“, zeigt sich Andreas Preugschat zufrieden mit der Resonanz. Ebenfalls gerne wurden die von den BüroProfis bereit gestellten Besucherstühle von den Messebesuchern dazu genutzt, sich und die Füße einfach einen Moment von den Strapazen eines Messetages zu erholen. Schnell kam es dann zu Verkaufsgesprächen und es wurden Termine zum Probesitzen im jeweiligen Unternehmen vereinbart.



Büroräume im richtigen Licht

Den Schwerpunkt hatten die BüroProfis allerdings bei dieser Messe auf die Beleuchtung gelegt. Warum auch die Lichtverhältnisse eines Raumes bei dessen Gestaltung nicht vernachlässigt werden sollten, erklärt Andreas Preugschat: „Unsere Arbeitsleistung und unser Wohlbefinden werden stark von dem vorhandenen Licht beeinflusst. Unser Körper dreht sich immer automatisch in die optimale Lichtposition. Sind die Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz aber unzureichend, führt das schnell zu Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich, Ermüdung und Brennen der Augen und zu Kopfschmerzen. Da helfen dann auch ergonomische Bürostühle und die optimale Einstellung des Bildschirm nichts.“ Soweit muss es aber gar nicht erst kommen. „Die persönliche Arbeitsplatzleuchte ist eines der allerwichtigsten Instrumente für ein optimales Arbeitsumfeld“, weiß der Experte. „Bei der Wahl einer Arbeitsplatzleuchte sollten immer die individuellen und persönlichen Ansprüche berücksichtigt werden – je nach Art der Arbeit und dem Alter des Benutzers.“ Ganz nach dem Motto: „Erst testen, dann kaufen“ gab es am Messestand einen Gutschein für einen kostenlosen und unverbindlichen Lichttest in den Räumlichkeiten des jeweiligen Unternehmens.



Ein weiteres Thema war die Raumakustik. Die Profis informierten darüber, wie mit verschiedenen schallabsorbierenden Materialien ein optimales Raumkonzept geschaffen werden kann, in dem sich der Nutzer des Raumes wohlfühlt und sich ohne Schwierigkeiten verständigen kann. „Ob es nun um die optimalen Sitzmöbel geht, um die Raumakustik oder die Lichtverhältnisse in Ihren Räumlichkeiten – gerne beraten wir Sie bei Ihnen vor Ort“, betont Andreas Preugschat.

Veröffentlicht am: 07.12.2016