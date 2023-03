Leistungssteigerung durch Teambuilding

Bispingen (jhw/lm) Die Teambuilding-Experten – die BusinessPartner Bispingen – sorgten auf der achten B2B NORD mit ihrem Stand erneut für große Aufmerksamkeit und positive Resonanz mit ihrem außergewöhnlichen Angebot.



Bereits zum vierten Mal präsentierten sich die BusinessPartner auf der B2B NORD. Ihren Messeauftritt nutzten sie, um ihr abwechslungreiches Angebot zu Teambuilding, Incentives und Tagungen den interessierten Unternehmern und Entscheidern vorzustellen.



Messe anders präsentieren

Die BusinessPartner aus Bispingen verstanden es, ihren Messeauftritt zu einem Hingucker zu machen. Wie auf den vergangenen Messen gab es auch dieses Mal einen Besuchermagneten, der für Abwechslung sorgte.



Mit der Photobooth „SHOTZ-BOXX“ konnten die Besucher unvergessliche Erinnungsfotos schießen lassen. Ein Angebot, das die interessierten Messebesucher gerne in Anspruch nahmen.



Präsentation auf Bispinger Art

„Viele unserer Besucher und Kunden nutzten die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch und konnten sich so über die aktuellsten Entwicklungen und Möglichkeiten zu den Themen Teambuilding, Incentives und Tagungen informieren”, berichten die BusinessPartner.



Bispingen als Incentive-Zentrum

Warum also weite Reisen buchen? Teambuilding, Tagungen und Incentives können auch ganz bequem vor den Toren Hamburgs, direkt nach einer kurzen Autofahrt, gebucht und auch super kombiniert werden. Die BusinessPartner bieten in kurzer Entfernung zueinander ein großes Angebot für Unternehmer an, die ihre Teameffizienz erhöhen wollen oder die hochwertigen Tagungsmöglichkeiten nutzen möchten. „Auch im nächsten Jahr sind wir am 27. April natürlich wieder mit auf der B2B NORD dabei”, so Natascha Gellersen-Mielke von der Bispingen Touristik abschließend mit einem lachenden Gesicht.

Veröffentlicht am: 07.12.2016