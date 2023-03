Lösungen, auch für private Investoren

Stockelsdorf (lm/ls) Wie können private Investoren ihr Geld genauso effektiv und erfolgreich anlegen wie großen Investoren? Wiebke Schattschneider, Spezialistin für Vermögensanlage und -aufbau, ist dafür die richtige Ansprechpartnerin. Sie weiß, wie sich mit kleinem oder größerem Budget gute Gewinne erzielen lassen.



„Mit meinem Spezialitätenfachgeschäft verfüge ich über das Know-how, die Netzwerke und damit – ganz wichtig – die Zugänge zu dieser Art von Investitionen. Profis investieren zumeist breit gestreut, international in Unternehmen, in Immobilien und in Infrastruktur. Daraus resultieren Wertsteigerung beziehungsweise ein regelmäßiger Cashflow“, weiß Finanzexpertin Wiebke Schattschneider. „In der letzten Ausgabe habe ich Ihnen die Gründe genannt, die viele private Anleger daran hindern, es den Profis gleich zu tun. Ändern Sie Ihren Blickwinkel, erweitern Sie Ihre Perspektive und informieren Sie sich bei mir über alternative Geldanlagemöglichkeiten. Es muss nicht immer nur das Sparbuch oder der Bausparvertrag sein. Gerne stehe ich Ihnen für ein persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung“, lädt Wiebke Schattschneider abschließend ein.



Foto: Anlageberaterin Wiebke Schattschneider bietet gewinnbringende Alternativen zu herkömmlichen Anlageformen.

Veröffentlicht am: 24.06.2015