Veröffentlicht am 28.01.2026

Bad Segeberg. Die Frage, ob bei Mängeln die Gewerbemiete gemindert werden darf, beschäftigt Mieter wie Vermieter regelmäßig. In der Praxis zeigt sich jedoch: Was in der Wohnraummiete oft selbstverständlich erscheint, greift im Gewerberaum nur eingeschränkt. Fehlannahmen führen hier schnell zu erheblichen rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken.

Dieser Beitrag erläutert, unter welchen Voraussetzungen eine Mietminderung im Gewerbemietrecht möglich ist, wo ihre Grenzen liegen und warum vorschnelle Mietkürzungen häufig problematisch sind.

Gilt das Mietminderungsrecht auch bei Gewerbemietverträgen?

Grundsätzlich ja. Auch bei der Gewerbemiete kann eine Mietminderung in Betracht kommen, wenn die Mietsache mangelhaft ist. Allerdings unterscheidet sich die rechtliche Bewertung deutlich von der Wohnraummiete. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass Gewerbemieter in der Regel erfahrener, wirtschaftlich stärker und vertraglich flexibler sind. Entsprechend geringer ist der gesetzliche Schutz.

Das bedeutet:

strengere Anforderungen an das Vorliegen eines Mangels

größere Bedeutung der vertraglichen Vereinbarungen

häufig wirksame Einschränkungen oder Ausschlüsse der Mietminderung

Wann liegt ein zur Mietminderung berechtigender Mangel vor?

Eine Mietminderung setzt voraus, dass die Mietsache selbst nicht den Zustand aufweist, der vertraglich geschuldet ist. Maßgeblich ist dabei stets der konkret vereinbarte Nutzungszweck.

Ein Mangel liegt nur vor, wenn:

der vertragsgemäße Gebrauch objektiv beeinträchtigt ist und

die Ursache dem Verantwortungsbereich des Vermieters zuzuordnen ist.

Nicht ausreichend sind rein wirtschaftliche Nachteile oder subjektive Erwartungen des Mieters.

Umsatzrückgang und Geschäftseinbußen sind keine Mietmängel

Ein besonders häufiger Irrtum betrifft die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebs. Sinkende Umsätze, ausbleibende Kundschaft oder veränderte Marktbedingungen berechtigen nicht zur Mietminderung.

Dazu zählen unter anderem:

Umsatzverluste

Standortverschlechterungen

erhöhte Konkurrenz

allgemeine Marktentwicklungen

Diese Umstände fallen grundsätzlich in den unternehmerischen Risikobereich des Mieters.

Baustellen, Lärm und Verkehrsmaßnahmen – nur selten ein Minderungsgrund

Auch Beeinträchtigungen durch Baustellen, Lärm oder Straßensperrungen führen im Gewerbemietrecht nur ausnahmsweise zu einer Mietminderung.

Entscheidend ist insbesondere:

ob die Beeinträchtigung bei Vertragsschluss vorhersehbar war,

ob sie erheblich ist und

ob der Vermieter darauf Einfluss nehmen kann.

Gerade in innerstädtischen Lagen werden solche Begleiterscheinungen häufig als standorttypisches Risiko eingeordnet.

Vertragliche Regelungen haben besonderes Gewicht

Im Gewerbemietrecht genießen die Vertragsparteien weitgehende Gestaltungsfreiheit. Deshalb enthalten viele Gewerbemietverträge Regelungen zu:

Haftungsbeschränkungen

Instandhaltungs- und Reparaturpflichten

Ausschluss oder Begrenzung der Mietminderung

Solche Klauseln sind regelmäßig wirksam. Ob tatsächlich gemindert werden darf, lässt sich daher nur anhand des konkreten Vertrags beurteilen.

Vorsicht bei eigenmächtiger Mietkürzung

Eine der größten Gefahren liegt in der ungeprüften Mietminderung. Wer die Miete ohne rechtliche Absicherung kürzt, riskiert schnell einen Zahlungsverzug – mit der möglichen Folge einer fristlosen Kündigung.

Vor einer Mietminderung sind regelmäßig erforderlich:

eine ordnungsgemäße Mängelanzeige, eine angemessene Frist zur Mangelbeseitigung und eine rechtliche Prüfung der Minderungsberechtigung und -höhe.

Wann ist eine Mietminderung im Gewerberaum realistisch?

In der Praxis kommt eine Mietminderung insbesondere dann in Betracht, wenn:

wesentliche technische Einrichtungen ausfallen (z. B. Heizung, Klima, Lüftung),

gravierende bauliche Mängel vorliegen oder

die Mietfläche dauerhaft nicht vertragsgemäß nutzbar ist.

Auch hier gilt jedoch: Der Mietvertrag ist stets Ausgangspunkt der rechtlichen Bewertung.

Fazit

Die Mietminderung im Gewerberaum ist kein Automatismus, sondern eine rechtlich anspruchsvolle Ausnahme. Viele Streitigkeiten entstehen aus falschen Erwartungen oder vorschnellen Entscheidungen. Eine frühzeitige rechtliche Prüfung kann helfen, Kündigungsrisiken und langwierige Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Hinweis zur Texterstellung: Dieser Beitrag wurde unter Einsatz von KI-gestützten Tools erstellt und anschließend inhaltlich geprüft, juristisch eingeordnet und redaktionell überarbeitet.