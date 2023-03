Minimalistische Optik sorgt für klare Linien

Norderstedt (lm/kv) Klare Linien schaffen den Blick auf das Wesentliche! Das Exklusiv- Schrankprogramm „clear“ von fm Büromöbel besticht durch eben diese Linien und Formen und schafft Konstanten im Arbeitsalltag. Auch die Gestalter und Planer von BüroProfi Nord sind von dem Schranksystem des langjährigen Kooperationspartners überzeugt:



„Natürlich wollen wir uns an unserem Arbeitsplatz wohlfühlen, schließlich verbringen die meisten von uns mehr Zeit des Tages dort, als in den eigenen vier Wänden“, so Andreas Preugschat, Inhaber von BüroProfi Nord. „Viele Büros werden heute neben Funktionalität auch wohnlich ausgestattet. Trotzdem soll aber auch eine gewisse Struktur und Ordnung herrschen. Hier kommt die Schrankserie ,clear‘ ins Spiel. Erhältlich sind in dieser Serie Sideboards, Hängeregale und verschiedene Schränke.“



„clear“ schafft Ordnung – und Individualität

Aber was macht diese Schrankserie nun so besonders? „Diese Schrankserie kommt ohne Griffe aus. Das sorgt für klare Linien“, erklärt Andreas Preugschat. Öffnen lassen sich die Flügel- oder Schiebetüren, Schubkästen und Klappenschränke entweder mit einer elegant in die Front integrierten Griffleiste oder per „push to open“. „Mit ,push to open‘ genügt für das Öffnen und Schließen schon ein leichter Druck gegen die Front“, so der BüroProfi weiter. „Zu den Griffleisten gibt es eine integrierte Anschlagdämpfung sowie den Softeinzug. Die Türen schließen auf den letzten Zentimetern langsam und leise – unabhängig vom ausgeübten Schwung.“



Natürlich stellt der Hersteller das Schranksystem in verschiedenen Dekoren, Hochglanzfronten und exklusiven fm Synchrondekoren zur Verfügung. „Sie haben also die Qual der Wahl und jede Menge Gestaltungsspielraum“, betont Andreas Preugschat. „Ein Augenmerk sollten Sie außerdem auf den Abschluss zum Fußboden richten. Dieser hat eine enorme Auswirkung auf die optische Wirkung Ihrer Möbel. Erhältlich sind hier vier unterschiedliche Sockelsysteme.“



Durchdacht bis ins kleinste Detail

Ob dynamisches Arbeiten an einem Sitz-Stehtisch oder kommunikatives Arbeiten im open space Bereich ohne störenden Kabelsalat – die clear-Serie bietet technisch durchdachte Lösungen und Funktionen sowie designorientierten Stauraum für jedem Bedarf.



„Gerade das dynamische Arbeiten ist immer mehr im Kommen“, weiß Andreas Preugschat. „Mittlerweile ist hinreichend bekannt, dass sich langes Sitzen am Schreibtisch negativ auf die Gesundheit auswirkt. Haltungsschäden und Rückenschmerzen zählen zu den Volkskrankheiten. Mit einem Sitz-Stehtisch bleibt der Mitarbeiter in Bewegung, er kann sich die Höhe der Schreibtischplatte individuell einstellen und anpassen. ,clear‘ bietet dafür wirklich elegante Lösungen.“



Gute Beratung ist das A und O

„Damit Sie die für Sie und Ihre Mitarbeiter passenden Lösungen finden, beraten wir Sie im Vorwege natürlich ausführlich. Haben Sie sich dann entschieden, kommen wir bei Bedarf gerne in Ihr Unternehmen und machen Sie und Ihre Mitarbeiter mit den technischen Kniffen und Highlights vertraut“, so Andreas Preugschat abschließend.

Veröffentlicht am: 22.06.2017