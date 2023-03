Mit Business Speaking die eigene Denkweise verändern

Hamburg (em/lr) Reden müsste man können – nicht umsonst geben Vortragsredner und Referenten der Wirtschaft Impulse, motivieren Mitarbeiter und sind Highlights auf Unternehmensveranstaltungen. Sie werden immer stärker zu einem nicht mehr zu vernachlässigenden Wirtschaftsfaktor.



Die GSA ist der führende Berufsverband für Redner, Trainer und Coaches im deutschsprachigen Raum. „Business Speaking: Bewusstsein verändern – Einfluss nehmen“, unter diesem Motto fördert sie mit hochkarätigen Fortbildungsevents die Professionalisierung und Qualitätssteigerung der Branche. Mehr Innovation, mehr Qualität, mehr Umsatz – dabei unterstützt die GSA ihre Mitglieder. Diese profitieren zudem über den Dachverband GSF von einem Netzwerk aus über 5.000 Experten weltweit.



Redner werden ist nicht schwer

Wie wird man eigentlich ein guter Redner? Die Antwort darauf kennt die GSA: Um eine Professionalisierung des Vortragsgeschäftes und eine Sicherung der Qualität zu gewährleisten, hat die GSA einen eigenen Lehrgang ins Leben gerufen und mit der Steinbeis-Hochschule Berlin (SHB) als Partner das Steinbeis- Transfer-Institut Professional Speaker GSA gegründet. Trainer- und Coachausbildungen gibt es schon lange, die Aus- und Weiterbildung von Referenten aber ist ein recht junges Feld, dem bisher im Weiterbildungsmarkt kaum Beachtung geschenkt wurde. Die Absolventen lernen in diesem weltweit einzigartigen Ausbildungsprogramm das nötige Handwerkszeug für eine wirkungsvolle und mitreißende Bühnenpräsenz sowie für eine didaktisch hervorragende Präsentation ihres Know-hows. Außerdem erfahren sie alles über die wirtschaftlichen Grundlagen ihres Berufes, von den werblichen über die kaufmännischen bis zu den steuerlichen Aspekten ihrer Tätigkeit. Die Teilnehmer erarbeiten innerhalb der Ausbildung ihr jeweiliges Alleinstellungsmerkmal, ihren persönlichen Business- und Marketingplan und legen so den Grundstein für ihre Selbstständigkeit. Die Ausbildung eröffnet ihnen den Zugang zu einem neuen Berufsfeld. www.redner-werden.com



GSA auf der B2B NORD

Auch im April war die GSA mit einem Stand auf Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse erneut vertreten. „Die Positionierung unserer Mitglieder ist auf dieser Messe immer ein besonderes Highlight. Darüber hinaus führen wir tolle Gespräche mit interessierten Unternehmen und können unser Netzwerk weiter ausbauen“, resümierte Anja Lohmeir, Marketing- und PR-Managerin der GSA.



Foto: V.l.: Andreas Buhr (GSA-Präsident), Prof. Dr. Roman Herzog (Preisträger 2014), Prof. Dr. Lothar Seiwert (GSA-Past-Präsident) und Prof. Peter Voß (Laudator) bei der Verleihung des Deutschen Rednerpreises bei der Internationalen GSA Convention 2014 in Bonn.

Veröffentlicht am: 18.05.2015